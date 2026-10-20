HOTEI演唱會2027香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

HOTEI《𝗛𝗢𝗧𝗘𝗜 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟳 – 𝗚𝗨𝗜𝗧𝗔𝗥𝗛𝗬𝗧𝗛𝗠 –》演唱會將於2027.03.28（星期日） 在TIDES舉行，會在Cityline優先開賣門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《𝗛𝗢𝗧𝗘𝗜 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟳 – 𝗚𝗨𝗜𝗧𝗔𝗥𝗛𝗬𝗧𝗛𝗠 –》將於2027.03.28（星期日） 在TIDES舉行（IG@livenationhk）

HOTEI演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027.03.28（星期日）

演唱會時間：6pm

演唱會地點：TIDES [九龍紅磡德安街1號黃埔天地黃埔號（第6期）1樓]

門票價錢：HKD 899（全企位）

*企位區域：只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

HOTEI演唱會2027香港 | 滙豐Mastercard優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026.10.26（星期一）2pm - 11:59pm

HOTEI演唱會2027香港 | Live Nation會員優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026.10.27（星期二） 2pm - 11:59pm

HOTEI演唱會2027香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣日期：10月28日（星期三）

公開開賣時間：2pm

HOTEI演唱會2027香港 | 座位表

官方座位表暫未公佈，請先參考黃淑蔓《蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of Man》香港演唱會座位表

官方座位表暫未公佈，請先參考黃淑蔓《蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of Man》香港演唱會座位表（IG@kklive_hk）

HOTEI演唱會2027香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。