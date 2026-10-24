55歲張文慈凍齡現身無綫電視城　效力滿10年獲邀出席榮譽大獎盛典

現年55歲的前亞視花旦張文慈（Pinky），近年主力北上發展，日前她罕有現身將軍澳電視城，並在社交平台曬出TVB官方邀請函，原來不知不覺間她已效力無綫整整十年。



張文慈近年在內地直播市場做得有聲有色。（張文慈微博圖片）

低調現身電視城打卡

久未在TVB公開露面的張文慈，日前以一身休閒青春打扮重返電視城。相中見她頭戴黑色鴨舌帽、身穿黑白條紋上衣，在無綫大樓門口與經典地標「TV Buddy」自拍留念。雖然已年屆55歲，但她皮膚白滑緊緻、身材依然保養得宜，笑容燦爛凍齡狀態大勇，完全看不出歲月痕跡。

張文慈罕現身電視城。（IG@pinkycheung930）

親返電視城收信感歎有幾多個十年

張文慈今次專程回巢並非開工拍劇，而是特意回無綫領取邀請信。信件由無綫集團正式發出，內文由衷感謝她加入公司至今服務滿10年的付出，並誠意邀請她出席即將舉行的「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」。收到邀請函的她難掩激動，隨即在社交平台感性發文寫道：「今日回來TVB收了封邀請信 人生有幾多個十年呀 感恩」。

獲邀參加《TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮》（IG@pinkycheung930）

曾參演多套熱播劇集演技大受好評

張文慈1996參加「亞洲小姐」競選，雖失落三甲，但仍順利簽約亞視入行，參與多部電視劇和電影的演出，包括：《肥貓正傳》、《縱橫四海》和《我和殭屍有個約會》系列等，曾是亞視當家花旦。2016年正式簽約轉投無綫，參與《老表，畢業喇！》、《宮心計2深宮計》、《跳躍生命線》及《法證先鋒IV》等，但都只屬配角角色。

當年在亞視的張文慈。（《我和僵尸有個約會》劇照）

張文慈在《木棘証人》中飾演 Miss Ko。（張文慈微博）