前TVB小生黃得生近照狀態憔悴　曾日打三份工送貨做地盤捱到盡

曾於無綫經典劇《點解阿Sir係阿Sir》中飾演反叛學生「反檯」深入民心的黃得生（Dickson），在TVB苦捱12年後於2021年毅然斬纜離巢。為了維持生計兼顧演藝夢，他近年放下藝人身段投身基層，更一度「日踩三更」打三份工自食其力；詎料日前他在社交媒體曬出近照，只見面容消瘦憔悴，更感觸寫下「想出走了」等字句，疑似陷入生活與事業雙重低潮！

黃得生。（IG@dicksonwong71）

羅鈞滿、樂瞳、黃得生、朱敏瀚在《點》中飾演反叛學生四人組「K4」。（電視劇截圖）

轉行考牌做地產兼職酒吧

現年38歲的黃得生，離巢後的生存之路比想像中更加艱辛。為了幫補生計兼維繫演藝夢想，他能屈能伸，不僅考取牌照轉戰地產界，更身兼酒吧酒保，最高峰時一度「日踩三更」兼打三份工。他曾自揭在演藝圈外「冇錢就乜都要做」，坦言除了司機、掃街及殯儀之外，幾乎做遍所有基層勞力工種——由茶餐廳侍應、地盤裝修、搬運送貨到街頭派傳單一應俱全。面對生活重擔，他從不怨天尤人，始終秉持職業無分貴賤的態度自食其力，踏實拚搏的精神曾贏得無數網民讚賞。

自食其力。（讀者照片）

苦捱12年淪跑龍套痛心斬纜

回顧黃得生的演藝生涯，藝員訓練班出身的他早年亦曾獲監製給予重任，先後參演《結·分@謊情式》、《不懂撒嬌的女人》及《跳躍生命線》等多部話題劇；其中在《點解阿Sir係阿Sir》中飾演反叛學生「范泰（反檯）」一角更是家喻戶曉，隨後又在處境劇中擔任張兆輝與商天娥之子，星途一度被看好。無奈娛樂圈競爭殘酷，他在無綫苦捱12年，角色發展後勁不繼「越做越縮」甚至淪為無名過鏡閒角，最終令他痛定思痛於2021年決心離巢。雖然近年他仍不時在友台客串過鏡，但始終未能迎來事業轉機。

黃得生（右一）在訓練班畢業兩年後就參演《點解阿Sir係阿Sir》。（網上圖片）

仍不時在友台客串過鏡。（IG@dicksonwong71）

長年累月的身兼多職與生活壓力，似乎已令這位昔日熱血男星瀕臨極限。日前他在社交媒體分享近照，只見他比幕前時期滄桑不少；他感嘆道：「想出走了 ，轉個圈回來，會否順一點」，字裏行間似乎透露出對現實的無力感與徬徨。