璀璨之城｜蔡一智時隔13年出山再同框張智霖　獲老友化身導師提點

無綫台慶劇《璀璨之城》連日來火花四濺，最新一集迎來重磅驚喜。相隔13年再次為無綫拍劇的蔡一智強勢殺出，在劇中飾演剛在澳洲刑滿出獄回港的湯信義，以一身極其搶眼的鮮艷紫色西裝霸氣亮相，浮誇氣場引來網民激讚「真係得佢先Carry到」。



以一身極其搶眼的紫色西裝霸氣亮相。（《璀璨之城》劇照）

蔡一智飾演澳洲刑滿出獄回港的湯信義。（《璀璨之城》劇照）

蔡一智紫西裝囂張登場

在官家洗塵宴上，蔡一智狂妄自大，不但態度極差打斷他人說話，更當面瘋狂投訴菜式衰過澳洲監獄；面對他的連環挑釁，官孝賢（張智霖 飾）隨即藉敬酒故意將紅酒斟到滿瀉反擊。席間蔡一智眼神凌厲、指手畫腳咄咄逼人，最後更怒掟餐巾狠批「你啲酒好渣」拂袖而去，火藥味濃到爆燈！

時隔13年再拍劇。（《璀璨之城》劇照）

Mean爆嘴面及囂張語錄，相當有記憶點。（《璀璨之城》劇照）

被張智霖出手教訓。（《璀璨之城》劇照）

入行三劇皆同框，老友張智霖兼任導師

雖然兩人在鏡頭前針鋒相對，但戲外卻藏著一段奇妙緣分。蔡一智入行數十年，至今僅參與過三部無綫劇集——1992年的《沖天小子》、2013年的《衝上雲霄II》，以及如今的《璀璨之城》，最巧合的是三部劇集全部都有張智霖同框。蔡一智直言今次全靠張智霖親自力邀才促成出山，由於私下老友鬼鬼，起初演死對頭相當不習慣，幸好張智霖在片場化身「貼身保姆」兼戲劇導師，不斷幫手對稿提點，才讓他順利入戲。

張智霖親自邀請蔡一智演出。（《璀璨之城》劇照）

兩人曾合拍《衝上雲霄II》。（小紅書圖片）

網民柯南上身狂估Big Boss

隨著蔡一智強勢加入攪局，《璀璨之城》的名門暗黑爭鬥愈演愈烈，全員各懷鬼胎、劇情無限反轉，令全網觀眾紛紛「柯南上身」競猜誰才是幕後黑手。除了新登場行徑狂妄的蔡一智疑點重重，飾演沉實內斂管家「方易安」的鄭子誠，以及即將登場的龔慈恩，都被大批網民推舉為「Big Boss」重點嫌疑人，撲朔迷離的局勢掀起全城追劇熱潮。