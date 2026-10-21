璀璨之城｜陳瀅全裸上陣張曦雯挑戰剝衫　盤點TVB花旦性感場面

無綫台慶劇《璀璨之城》近日話題不斷！由陳瀅飾演的記者霍佩樺（Sarah），為了與官孝賢（張智霖飾）達成合作，當眾解開襯衫並脫下外衣和牛仔褲，最後只穿黑色喱士內衣褲對鏡頭，最後更大膽全裸展現完美身段。除了陳瀅打響頭炮，同劇一向以知性正氣形象示人的張曦雯（Kelly）亦宣布尺度大突破，預告稍後將會上演一場長達7分鐘且「一Shot過」（一鏡到底）的受屈辱重頭戲，更要在鏡頭前當場脫至僅剩一條底褲，極致挑戰電視播出尺度。



陳瀅寬衣解帶。（劇集截圖）

bra都除埋。（劇集截圖）

張曦雯預告有一場大尺度羞辱戲。（劇集截圖）

高海寧《法網狙擊》背部全裸成經典

事實上，無綫歷年來不少當家花旦為求角色逼真與戲劇張力，均甘願為藝術徹底豁出去。現已晉升一線實力派的花旦高海寧，早年於劇集《法網狙擊》中飾演遭白健恩強暴的戲份時，便親身上陣以大尺度「背部全裸」示人，畫面與意識皆相當震撼大膽，至今依然深印在無數劇迷腦海。

高海寧亦在《璀璨之城》中大騷白滑玉背。（劇集截圖）

高海寧在《法網狙擊》中慘被強姦。（YouTube影片截圖）

出名身材傲人的高海寧其後在《愛情食物鏈》中亦毫不吝嗇大騷深邃事業線，令一眾宅男睇到熱血沸騰；不過近年高海寧已逐漸「封胸」洗盡鉛華，將專注力全面傾注於鑽研角色，憑藉日臻成熟的紮實演技贏得各界高度認同。

高Ling身形Fit爆。（YouTube影片截圖）

高Ling身形Fit爆。（YouTube影片截圖）

李佳芯醉淋烈酒露玉體

另一位視后李佳芯（Ali）在《愛美麗狂想曲》中的演出同樣讓人津津樂道。劇情交代她趁著陳豪出差公幹偷偷潛入對方家中浸浴，其後因酒醉而一絲不掛地站在雪櫃前以烈酒淋灑全身，期間更瞇起雙眼伸舌頭，意態撩人嫵媚至極，意外嚇壞提早返家的陳豪；李佳芯在這場「色誘戲」中全程大露白滑玉背，堪稱其入行以來最火辣撩人的代表作。

李佳芯（Ali）不但大露背，更眯眼又伸脷！（YouTube影片截圖）

半裸上陣。（YouTube影片截圖）

李佳芯全程露背色誘陳豪。（YouTube影片截圖）

陳法拉大露玉背激戰張智霖

而在經典神劇《衝上雲霄II》中，陳法拉與「男神」張智霖的經典古堡情慾戲更是引爆全民熱議，二人在激情肉搏前，陳法拉主動寬衣解帶露出大玉背，整個人跨坐在張智霖腿上深情相擁，由於尺度在當年電視黃金時段過於前衛出位，首播時更曾引發不少家庭觀眾向通訊局投訴，成為歷年不可不提的話題名場面。

陳法拉於《衝上雲霄II》中飾演女機師Holiday。（劇照）

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其實在過往的劇集中，不少演員為了角色都性感上陣，賣力演出，更犧牲色相露背出鏡，當中更不乏視后級人馬，以下同大家一起重溫一下啦！

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