璀璨之城｜陳瀅全裸上陣張曦雯挑戰剝衫　盤點TVB花旦性感場面

撰文：小白
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無綫台慶劇《璀璨之城》近日話題不斷！由陳瀅飾演的記者霍佩樺（Sarah），為了與官孝賢（張智霖飾）達成合作，當眾解開襯衫並脫下外衣和牛仔褲，最後只穿黑色喱士內衣褲對鏡頭，最後更大膽全裸展現完美身段。除了陳瀅打響頭炮，同劇一向以知性正氣形象示人的張曦雯（Kelly）亦宣布尺度大突破，預告稍後將會上演一場長達7分鐘且「一Shot過」（一鏡到底）的受屈辱重頭戲，更要在鏡頭前當場脫至僅剩一條底褲，極致挑戰電視播出尺度。

陳瀅寬衣解帶。（劇集截圖）
bra都除埋。（劇集截圖）
張曦雯預告有一場大尺度羞辱戲。（劇集截圖）

高海寧《法網狙擊》背部全裸成經典

事實上，無綫歷年來不少當家花旦為求角色逼真與戲劇張力，均甘願為藝術徹底豁出去。現已晉升一線實力派的花旦高海寧，早年於劇集《法網狙擊》中飾演遭白健恩強暴的戲份時，便親身上陣以大尺度「背部全裸」示人，畫面與意識皆相當震撼大膽，至今依然深印在無數劇迷腦海。

高海寧亦在《璀璨之城》中大騷白滑玉背。（劇集截圖）
高海寧在《法網狙擊》中慘被強姦。（YouTube影片截圖）

出名身材傲人的高海寧其後在《愛情食物鏈》中亦毫不吝嗇大騷深邃事業線，令一眾宅男睇到熱血沸騰；不過近年高海寧已逐漸「封胸」洗盡鉛華，將專注力全面傾注於鑽研角色，憑藉日臻成熟的紮實演技贏得各界高度認同。

高Ling身形Fit爆。（YouTube影片截圖）
高Ling身形Fit爆。（YouTube影片截圖）

李佳芯醉淋烈酒露玉體

另一位視后李佳芯（Ali）在《愛美麗狂想曲》中的演出同樣讓人津津樂道。劇情交代她趁著陳豪出差公幹偷偷潛入對方家中浸浴，其後因酒醉而一絲不掛地站在雪櫃前以烈酒淋灑全身，期間更瞇起雙眼伸舌頭，意態撩人嫵媚至極，意外嚇壞提早返家的陳豪；李佳芯在這場「色誘戲」中全程大露白滑玉背，堪稱其入行以來最火辣撩人的代表作。

李佳芯（Ali）不但大露背，更眯眼又伸脷！（YouTube影片截圖）
半裸上陣。（YouTube影片截圖）
李佳芯全程露背色誘陳豪。（YouTube影片截圖）

陳法拉大露玉背激戰張智霖

而在經典神劇《衝上雲霄II》中，陳法拉與「男神」張智霖的經典古堡情慾戲更是引爆全民熱議，二人在激情肉搏前，陳法拉主動寬衣解帶露出大玉背，整個人跨坐在張智霖腿上深情相擁，由於尺度在當年電視黃金時段過於前衛出位，首播時更曾引發不少家庭觀眾向通訊局投訴，成為歷年不可不提的話題名場面。

陳法拉於《衝上雲霄II》中飾演女機師Holiday。（劇照）
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其實在過往的劇集中，不少演員為了角色都性感上陣，賣力演出，更犧牲色相露背出鏡，當中更不乏視后級人馬，以下同大家一起重溫一下啦！

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璀璨之城｜張曦雯大尺度剝剩底褲　一度拒拍獲江美儀袁詠儀開導璀璨之城｜高海寧一絲不掛搶盡焦點　白滑玉背配精湛喊戲震懾網民璀璨之城丨陳瀅為脫衣一幕狂操下半身　張智霖：演員就係要攞到盡璀璨之城｜陳瀅除衫破格演出惹爭議　通訊局收25宗投訴
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