璀璨之城｜張曦雯大尺度剝剩底褲　一度拒拍獲江美儀袁詠儀開導

無綫台慶劇《璀璨之城》話題不斷，一向拍正氣角色的張曦雯（Kelly），今次罕有挑戰心計反派，更預告將上演一場長達7分鐘、「一Shot過」的羞辱重頭戲，要在鏡頭前剝剩底褲！這場極限挑戰一度令她當場拒拍，幸得視后江美儀與袁詠儀（靚靚）出面遊說，終助她衝破心理關口接受挑戰。



張曦雯飾演豪門二少奶「王雪瑩」。（《璀璨之城》劇照）

監製臨場加碼要求大露背一鏡到底

張曦雯透露，最初接獲的劇本只要求她穿內衣褲上陣，尺度尚可接受。豈料正式拍攝時，監製陳維冠（Joe）聯同對手張智霖及吳卓羲臨場加碼，提出以超高難度手法拍攝：「到時你除衫，我哋Take你個大露背，你只係着底褲，一Shot落冇得借位同剪接，你O唔OK？」毫無心理準備的張曦雯聞言大感震驚，隨即一口拒絕：「No I don't think so, I'm not going to do it!」更企硬表明底線：「我唔拍，你哋自己Cut shot，我唔一Shot落。」一度陷入僵局。

張曦雯預告有一場大尺度羞辱戲。（IG@kelllycheung）

獲袁詠儀江美儀遊說助克服心魔

後來劇組因修改劇本停工近3個月，復拍時袁詠儀前來探班，並與張智霖、江美儀及張曦雯一同食飯。席間眾人重提這場大尺度戲份，視后江美儀即以專業角度為張曦雯拆解，指出角色必須作出較大犧牲才能令往後劇情成立、角色更立體，並苦口婆心勸說：「拍啦，阿女，你應該要拍。」同場的袁詠儀亦大派定心丸，承諾拍攝當日會親自「落廠」幫手清場。獲兩大前輩合力開導，張曦雯終於解開心結，翌日主動向監製答應親身上陣。

張曦雯獲袁詠儀江美儀遊說助克服心魔。（IG＠elenakongmayyee）

張智霖扯髮助入戲淚崩

這場重頭戲長達七分鐘兼有五頁紙對白，團隊單是排走位已花了近三小時。張曦雯除了要克服半裸上陣的心理障礙，還要演繹極致的情緒崩潰。她事後特別感激對手張智霖（Chilam）帶她入戲：「佢好畀到戲對手，嗰場戲個情緒係好羞辱，拍攝時佢撥開我嘅頭髮同扯咗我一下頭髮，我嘅眼淚就忍唔住出嚟，覺得好侮辱。」最終順利完成這場入行以來最大膽的震撼演出。

張智霖「眼神殺」勁impressive。（公關提供）