楊明近況曝光轉型「飲食大亨」　橫掃世界美食3大獎項揚威海外

現年45歲的TVB藝人楊明（Mat Yeung）近年積極開拓事業新版圖，轉戰餐飲市場成績斐然。近日，楊明以餐飲品牌「豐六道」創辦人兼掌舵人身分，現身馬來西亞吉隆坡出席「2026年第8屆世界頂級美食大獎」（World Top Gourmet Awards 2026），一舉橫掃三項重磅大獎，成為全場焦點，正式以實力宣告晉身國際級「飲食大亨」行列。

楊明轉型「飲食大亨」。（IG@brianlkl）

橫掃世界美食3大獎項。（IG@brianlkl）

楊明意氣風發。（IG@brianlkl）

個人連奪品牌大獎 登台領獎意氣風發

當晚在吉隆坡安達曼大宴會廳舉行的盛會星光熠熠，匯聚多位國際級名廚、餐飲企業家及業界領袖。楊明當天身穿筆挺西裝神采奕奕亮相，其創辦的燒味品牌「豐六道」以黑馬之姿大獲全勝，連奪兩項殊榮：十大榮譽獎項—香港燒味至尊大獎、傑出餐飲大獎—正宗港式燒臘美食獎。

除了品牌備受國際專業評審肯定，楊明個人更獲大會頒發「2026年度傑出美食文化大使獎」，表彰他將正宗港式燒味工藝與飲食文化成功推向國際市場的卓越貢獻。楊明連中三元上台領獎時笑容滿面，展現出歷經風雨後事業再創高峰的自信氣場。

登台領獎意氣風發。（IG@brianlkl）

國際名廚同場見證 政商名流雲集

本屆頒獎典禮規格極高，大會特別邀請到馬來西亞企業及合作社發展部長沈志強（Steven Sim Chee Keong）（YB Tuan Steven Sim）擔任主賓。同場更有名震海內外的傳奇名廚坐鎮，包括榮譽主廚拿督萬師傅（Datuk Chef Wan）以及享譽全球的「廚神」甄文達博士（Dr. Martin Yan）。

楊明坦言過去在大馬獲得的皆為演藝類獎座，此次首度跨足餐飲即獲國際級榮譽，給予了其團隊極大振奮。他更透露品牌已著手籌備沙巴亞庇等全新分店，期盼將香港地道傳統燒味手藝推廣至全馬各地，一步步落實從幕前小生蛻變為跨國連鎖餐飲企業家的宏圖。