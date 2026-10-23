38歲崔碧珈低胸背心漫步自拍勁震撼　遭低俗留言高EQ回覆化解尷尬

撰文：薯條
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現年38歲的「性感女神」崔碧珈（Anita）一向毫不吝嗇展示傲人身材。昨日（22日）她在社交平台分享一段海邊漫步的自拍短片，身穿貼身低胸小背心大騷性感身材，吸睛造型隨即引發網民熱議；當中更有網民留下疑似性騷擾的無禮字句，不過崔碧珈未有動怒，反而以超高EQ幽默應對。

崔碧珈大騷性感身材。（IG@anitachui）
極具視覺衝擊。（IG@anitachui）

高EQ回覆網民低俗留言

當日崔碧珈身穿桃紅色超低胸貼身背心，以「邪惡高抄」（高角度俯拍視角）邊走邊自拍。由於沙灘步道顛簸，鏡頭前極具視覺衝擊；但即使海風將秀髮吹亂，她依然全程綻放燦爛笑容。

崔碧珈穿低胸背心漫步海灘。（IG@anitachui）
低胸自拍遭網民調侃。（Facebook@崔碧珈 Anita Chui）

短片發布後，有網民在留言區調侃：「好震啊」、「你唔好震，得唔得呀」，意圖將視線鎖定在其豐滿胸部上。面對露骨挑釁，崔碧珈親自現身以一句「好難唔手震㗎自拍」幽默回敬，巧妙將對方的「胸震」視線偷換成自拍時難免的「手震」，以四兩撥千斤化解尷尬氣氛，高情商舉動獲不少網民留言拍手叫好。

崔碧珈高情回覆商網民。（Facebook@崔碧珈 Anita Chui）

曾痛斥無禮性騷擾

崔碧珈面對網絡惡意向來立場鮮明，早前分享運動照時被網民粗俗追問緋聞對象鄭健樂（Rocky）的私隱，她曾直斥「唔尊重女性嘅人太多，別忘記自己母親都是女性」霸氣反擊。如今再次遇到口痕網民調侃，她選擇以幽默自嘲輕鬆帶過，獲不少網民力讚「玩得又大方」。

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