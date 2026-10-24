申敏兒上《劉Quiz》爆金宇彬冧招　發福仍被狂讚：見過最漂亮的人

南韓演藝圈模範夫妻金宇彬與申敏兒相戀10年並於2025年12月完婚，新婚10個月感情依舊甜蜜。申申敏兒近日為宣傳將於11月4日開播的Disney+新劇《再婚皇后》，登上著名主持人劉在錫主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，在預告中罕見公開談及愛情長跑多年的丈夫金宇彬，透露對方常直接稱讚她是自己「見過最漂亮的人」，即便自覺狀態不佳或發胖，丈夫亦毫不保留地大讚漂亮。兩人自2015年因廣告結緣後公開認愛，歷經男方患癌停工、女方悉心相伴捱過35次放射治療，最終走出低谷，如今公開夫妻間的真情告白，再度掀起全網熱話。



金宇彬與申敏兒去年結束10年愛情長跑，在首爾酒店舉行世紀婚禮。（AM娛樂）

南韓演藝圈模範夫妻金宇彬與申敏兒相戀逾10年，婚後感情依舊甜蜜。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告截圖）

《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告曝光日常對話 申敏兒低頭甜笑

《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新釋出的節目預告中，主持劉在錫詢問夫妻倆在家最常對彼此說什麼話。申敏兒先幽默笑答：「快遞來了？因為快遞很多，常叫他快點拆。」隨後在劉在錫追問金宇彬平時會說什麼時，申敏兒才靦腆透露：「他就直接說『好漂亮』，即使我自覺發胖或狀態不佳，他依然會說我是有史以來最漂亮的。」

申敏兒講述時忍不住低頭甜笑，劉在錫亦連聲驚嘆。節目片段曝光後迅速登上熱搜，不少網民紛紛留言大讚：「兩人相守逾十年從不拿感情炒作，私下這句直接告白比任何戀愛劇都動人。」

兩人相守逾十年從不拿感情炒作，私下這句直接告白比任何戀愛劇都動人。 網民留言

在最新釋出的節目預告中，主持劉在錫詢問申敏兒平日最常聽丈夫說什麼話。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告截圖）

申敏兒近日在著名主持人劉在錫主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告中，罕見公開談及愛情長跑多年的丈夫金宇彬。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告截圖）

申敏兒講述時忍不住低頭甜笑，劉在錫亦連聲驚嘆，節目片段曝光後迅速登上熱搜。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告截圖）

拍廣告結緣 陪伴抗癌捱過35次電療

申敏兒比金宇彬年長5歲，兩人於2015年合作拍攝時裝廣告互生好感，同年7月正式承認戀情，成為南韓演藝圈備受矚目的姊弟戀。2017年5月，金宇彬正值事業高峰卻不幸確診鼻咽癌，隨即全面停工接受治療。在漫長的療程中，金宇彬完成3輪化療與35次放射治療（電療），申敏兒亦大幅減少工作量，多次被目擊陪伴他就醫，不離不棄悉心照料，深厚情誼感動無數網民。2019年底金宇彬復出，2020年2月簽約申敏兒所屬的AM娛樂，2022年兩人參演同一部劇集《我們的藍調時光》。

申敏兒比金宇彬年長5歲，兩人於2015年合作拍攝時裝廣告互生好感，同年7月正式承認戀情，成為南韓演藝圈備受矚目的姊弟戀。（網上圖片）

2017年5月，金宇彬正值事業高峰卻不幸確診鼻咽癌，隨即全面停工接受治療。（網上圖片）

對，我要結婚了，和長時間以來一起的那位戀人，準備組成家庭一直走下去了。 金宇彬

新羅酒店低調成婚 捐3億韓圜回饋社會

2025年11月20日，金宇彬發表親筆信宣佈婚訊：「對，我要結婚了，和長時間以來一起的那位戀人，準備組成家庭一直走下去了。」12月20日，兩人在首爾新羅酒店舉行非公開婚禮，李光洙任司儀，都敬秀（D.O.）、金泰梨等圈中好友到賀；兩人在婚禮前更合共捐出3億韓圜（約178萬港元）行善。

2025年11月20日，金宇彬發表親筆信宣佈婚訊。（AM娛樂IG）

婚後兩人保持低調，年初赴西班牙度蜜月。今年6月，金宇彬現身申敏兒電影《瞳孔》試映會並在社交平台發文，申敏兒其後受訪指，丈夫原有拍攝工作在身，仍特意抽空到場支持，散場後立即返回劇組。有網民感慨：「在一起10年，女方還陪伴男方度過艱難的癌症治療，太不容易了。」

今年6月，金宇彬現身申敏兒電影《瞳孔》試映會並在社交平台發文，申敏兒其後受訪指，丈夫原有拍攝工作在身，仍特意抽空到場支持，散場後立即返回劇組。（IG@____kimwoobin）