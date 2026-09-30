《再婚皇后》申敏兒離婚再嫁李鍾碩　朱智勛做「渣男」大搞四角戀

距離正式上架尚有一個多月，Disney+原創韓劇《再婚皇后》已掀起熱潮。官方預告片在各大串流影片平台推出48小時內，全球觀看次數突破1,300萬次。這部改編自全球累計點擊率高達29.7億次同名網絡漫畫的宮廷劇集，憑藉申敏兒、朱智勛、李鍾碩（亦譯：李鐘奭）與李世榮四位主演組成的豪華陣容，成為今年下半年備受關注的韓國劇集之一。



《再婚皇后》亦是申敏兒於2025年12月與男星金宇彬完婚後的首部電視劇復出作品。（《再婚皇后》預告片截圖）

近30億點擊網絡漫畫加持 Disney+首部韓式宮廷奇幻大作

《再婚皇后》改編自韓國網絡漫畫平台Naver Webtoon同名作品。根據NAVER News官方數據，截至2026年7月，該原作全球累計點擊率已高達29.7億次。劇集由《聽見你的聲音》、《皮諾丘》（又譯《愛上Pinocchio》）導演趙秀沅執導，呂芝娜與玄忠烈共同編劇，全劇共10集。

《再婚皇后》改編自韓國網絡漫畫平台Naver Webtoon同名作品。（《再婚皇后》預告片截圖）

《再婚皇后》憑藉申敏兒、朱智勛、李鍾碩與李世榮組成的四大陣容，成為今年下半年備受關注的韓國劇集之一。（《再婚皇后》預告片截圖）

作為Disney+打造的韓式奇幻宮廷作品，製作團隊特別前往法國、德國及捷克，實地勘景並租用16座歷史城堡拍攝，從場景搭建至宮廷服飾均比照電影規格製作，還原原作中龐大的西方宮廷世界觀。

《再婚皇后》製作團隊特別前往法國、德國及捷克，實地勘景並租用16座歷史城堡拍攝。（IG@disneypluskr）

四角關係正面交鋒 朱智勛由「深情太子」轉型負心皇帝

故事圍繞東大帝國皇后「娜菲爾」（申敏兒飾）展開。故事開端，皇后遭皇帝「索本修」（朱智勛飾）無情背叛，索本修迷上了逃亡奴隸出身的「菈絲塔」（李世榮飾）並執意要求離婚。面對丈夫變心，娜菲爾並未哭鬧挽留，反而冷靜回應：「我接受離婚，但我要求批准我再婚」，並當場轉投敵國「西王國」王子「海因里」（李鍾碩飾）的懷抱，「皇帝要離婚、皇后求再婚」的反轉設定震撼力十足。

《再婚皇后》故事圍繞東大帝國皇后「娜菲爾」（申敏兒飾）展開。（《再婚皇后》預告片截圖）

東大帝國皇后「娜菲爾」（申敏兒飾）與皇帝離婚後當場轉投敵國「西王國」王子「海因里」（李鍾碩飾）的懷抱。（IG@disneypluskr）

據了解，昔日憑《宮》中深情皇太子「李信」一角深入民心的朱智勛，此次挑戰負心皇帝角色。他坦言最初因角色具爭議性一度考慮拒演，經向身邊前輩與女性親友請教後才下定決心接拍，其形象突破成為外界關注焦點。

昔日憑《宮》中深情皇太子「李信」一角深入民心的朱智勛，此次挑戰負心皇帝角色。（《再婚皇后》預告片截圖）

昔日憑《宮》中深情皇太子「李信」一角深入民心的朱智勛，此次挑戰負心皇帝角色。（IG@disneypluskr）

申敏兒婚後首度復出 與金宇彬十年長跑後首部作品

除劇情吸引外，《再婚皇后》亦是申敏兒於2025年12月與男星金宇彬完婚後的首部電視劇復出作品。兩人自2015年公開戀情，期間金宇彬確診鼻咽癌，申敏兒停工陪伴抗癌，這段跨越十年的愛情長跑最終盛大完婚。過去多飾演甜美角色的申敏兒，此次轉型飾演性格冷靜、機智復仇的皇后，角色跨度極大。

《再婚皇后》亦是申敏兒於2025年12月與男星金宇彬完婚後的首部電視劇復出作品。（《再婚皇后》預告片截圖）

《再婚皇后》亦是申敏兒於2025年12月與男星金宇彬完婚後的首部電視劇復出作品。（Instagram@ament_official）

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