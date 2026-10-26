白敬亭黃景瑜襲港朝聖The Weeknd　全黑現身中環被野生捕獲

加拿大流行樂壇天王The Weeknd啟德體育園主場館盛大開騷，連日掀起全城撲飛狂潮，更震撼吸引內地兩大當紅男神白敬亭與黃景瑜雙雙低調襲港朝聖！兩位頂流男星不約而同以型格全黑打扮在中環街頭漫遊，隨後更先後在演唱會現場被路人「野生捕獲」，神級偶遇照片隨即在各大社交媒體瘋傳，引爆全城熱話。



The Weeknd近日在啟德體育園主場館盛大開騷。（香港01 攝）

緊身黑Tee大騷Fit爆身段

率先被眼利網民捕獲的是人氣男神白敬亭。他當日身穿黑色緊身短袖Tee搭配同色系長褲，貼身剪裁將其長年健身鍛鍊的精壯胸肌與肩膀線條展露無遺；雖然他頭戴Cap帽兼口罩遮面，但憑藉過人身高與自帶光芒的星味氣場，在中環畢打街一帶依然被途人一眼認出。據悉他日間在隨行人員陪同下悠閒感受香港街頭氛圍，入夜後則移師啟德體育園進駐演唱會包廂，全程沉浸式投入音樂派對，現場氣氛極度高漲。

白敬亭率先被眼利網民捕獲。（小紅書圖片）

入夜後移師啟德體育園進駐演唱會包廂。（小紅書影片截圖）

難掩星味。（微博圖片）

黃景瑜黑超型格現身中環精品咖啡店

另一邊廂，硬朗型男黃景瑜同樣悄然現身香港。他同樣貫徹極簡全黑路線，高大挺拔的健碩身形極具壓迫感，頭戴黑帽搭配型格黑超，率先被目擊在中環一帶的精品咖啡店出沒；至傍晚時分，他更現身啟德體育園的演唱會入口處，隨一般觀眾低調排隊進場，全程親民毫無架子，超接地氣的舉動獲在場粉絲大讚極具親和力。

黃景瑜同樣貫徹極簡全黑路線。（小紅書圖片）

隨一般觀眾低調排隊進場。（小紅書影片截圖）

體驗香港落日開篷觀光巴士。（小紅書圖片）

兩大頂流男神同日現身香港，不僅睇騷品味一致，更極具默契地以全黑裝束穿梭中環街頭，行程高度重疊，隨即引發社交媒體洗版圍觀。不少香港粉絲與網民笑稱「香港街頭帥哥密度突然飆升」。

人氣男神白敬亭。（微博@白敬亭）