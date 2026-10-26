蒸蒸日上｜韓東君西裝一甩胸肌炸裂！高葉忍不住偷瞄表情全網笑瘋

曾憑《狂飆》冷豔「大嫂」一角深入民心的高葉，近日與男神韓東君在都市律政輕喜劇《蒸蒸日上》中強強聯手。戲中一幕原本緊張的街頭搜救戲碼，卻因高葉在對戲時眼神極為自然地下移、直勾勾盯著韓東君隔著襯衫依然輪廓分明的健碩胸肌，嘴角更掠過一抹強忍笑意的微表情而意外爆紅。「高葉盯胸眼神」隨即在各大社交平台瘋傳，網民紛紛笑指「大嫂的眼神出賣了靈魂」，這段充滿市井生活感與曖昧拉扯的搞笑經典場面，迅速成為全劇焦點。



曾憑《狂飆》冷豔「大嫂」一角深入民心的高葉，近日與男神韓東君在都市律政輕喜劇《蒸蒸日上》中強強聯手。（微博@韓東君ElvisHan）

戲中一幕原本緊張的街頭搜救戲碼，卻因高葉在對戲時眼神極為自然地下移、直勾勾盯著韓東君隔著襯衫依然輪廓分明的健碩胸肌，嘴角更掠過一抹強忍笑意的微表情而意外爆紅。（微博@電視劇蒸蒸日上）

街頭組隊緊急尋人 韓東君一句「人多找得快」西裝炸裂

這場戲講述一宗關鍵案件的當事人突然失蹤，高葉飾演的草根女律師「蕭龍女」與韓東君飾演的精英律師「李信」，帶領團隊心急如焚地趕赴現場。眾人在路邊汽車旁會合後，氣氛本應劍拔弩張、刻不容緩。李信神情焦急地喊出一句「人多找得快」，隨即俐落解開西裝扣子，一把將西裝外套向後甩開，準備挽起袖子全速奔跑尋人。韓東君長年高強度健身鍛鍊出的挺拔倒三角身形，在緊身襯衫的包裹下線條極具張力，外套一敞開，飽滿厚實的胸部輪廓瞬間展露無遺，視覺衝擊力震撼劇迷。

這場戲講述一宗關鍵案件的當事人突然失蹤，高葉飾演的草根女律師「蕭龍女」與韓東君飾演的精英律師「李信」，帶領團隊心急如焚地趕赴現場。（微博@電視劇蒸蒸日上）

這場戲講述一宗關鍵案件的當事人突然失蹤，高葉飾演的草根女律師「蕭龍女」與韓東君飾演的精英律師「李信」，帶領團隊心急如焚地趕赴現場。（微博@電視劇蒸蒸日上）

李信神情焦急地喊出一句「人多找得快」，隨即俐落解開西裝扣子，一把將西裝外套向後甩開，準備挽起袖子全速奔跑尋人。（微博@甄嬛珠格格駕到）

韓東君長年高強度健身鍛鍊出的挺拔倒三角身形，在緊身襯衫的包裹下線條極具張力，外套一敞開，飽滿厚實的胸部輪廓瞬間展露無遺，視覺衝擊力震撼劇迷。（網上圖片）

高葉一秒放棄嚴肅演技 「眼睛誠實體檢」微表情成全網笑點

面對這突如其來的雄性荷爾蒙壓迫感，站在旁的蕭龍女定力瞬間面臨考驗。鏡頭特寫中的高葉原本眼神專注嚴肅，但當韓東君甩開西裝的那一刻，高葉的視線完全不受控地自對方臉部直線滑向胸前，嘴角更浮現極力忍耐笑意的微表情。這個「生理反應」瞬間將焦慮氣氛轉化為爆笑喜劇。網民紛紛笑翻直言：「嘴上答應找人，眼睛卻在做全身檢查」、「換作任何人站在高葉的位置，視線都絕對移不開！」

面對這突如其來的雄性荷爾蒙壓迫感，一旁蕭龍女的定力瞬間面臨考驗。（微博@此片有毒）

鏡頭特寫中的高葉原本眼神專注嚴肅，但當韓東君甩開西裝的那一刻，高葉的視線完全不受控地自對方臉部直線滑向胸前。（《蒸蒸日上》劇照）

這段似乎毫無刻意表演痕跡的生理反應，瞬間將焦慮氣氛轉化為爆笑喜劇。（《蒸蒸日上》劇照）

網民留言。（網上圖片）

地道市井氣息與生活感兼備 眼神拉扯演繹高級荷爾蒙張力

這段街頭群戲之所以能迅速爆紅，正是因為顛覆了傳統都市劇做作的男女情感鋪墊。蕭龍女與李信在劇中既是法庭上的勁敵，又是多年好友。在戶外分秒必爭的緊張狀態下，高葉這個看似「走神」卻極度寫實的偷瞄眼神，精準演繹了熟齡男女之間的微妙氛圍。大批觀眾在社交平台評論區留言：「高級的性張力從來不需要刻意肢體接觸，一個下意識的眼神就勝過千言萬語！」

這段街頭群戲之所以能迅速爆紅，正是因為顛覆了傳統都市劇做作的男女情感鋪墊。（網上圖片）

蕭龍女與李信在劇中既是法庭上的勁敵，又是深知彼此底細的多年好友。（網上圖片）