VOGUE盛會2026｜迪麗熱巴含金蝶打頭陣　劉亦菲黑金羽毛三度壓軸

一年一度的時尚界盛事「2026 VOGUE 時尚之力盛會」（Forces of Fashion）於10月23日晚，在江蘇蘇州獅山文化廣場舉行。全場焦點落在紅地毯的壓陣與開場：迪麗熱巴以金色蝴蝶道具率先登場，劉亦菲則身穿黑金羽毛高級訂製禮裙，連續第三年獲邀壓軸亮相。主辦方巧妙安排兩位頂流女星首尾呼應，晚宴主桌更安排二人分坐編輯總監劉沖左右。



迪麗熱巴以銜蝶破局之姿率先打頭陣踏上紅地毯。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

劉亦菲則穿黑金羽毛禮裙，連續第三年擔綱壓軸登場。（微博@紅星塢娛樂傳媒）

迪麗熱巴微風吹蝶開場 滿鑽魚尾演繹極致動態美學

率先出場的迪麗熱巴，身穿頂級滿鑽高級訂製魚尾長裙驚艷亮相蘇州盛典。她別出心裁地以嘴銜金色蝴蝶道具步入紅毯，在定點拍照之際金蝶迎風自然飛離，瞬間造就了極具電影氛圍的開毯名場面。

率先出場的迪麗熱巴，身穿頂級滿鑽高級訂製魚尾長裙驚艷亮相蘇州盛典。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴別出心裁地以嘴銜金色蝴蝶道具步入紅毯。（網上圖片）

迪麗熱巴在定點拍照之際金蝶迎風自然飛離，瞬間造就了極具電影氛圍的開毯名場面。（網上圖片）

圍觀網民對這份巧思讚不絕口，紛紛留言表示：「那一陣微風真係神助攻，蝴蝶吹走嘅瞬間美到令人窒息！」「連風都喺度幫佢做戲，一出場就先聲奪人，完全撐得起開毯門面！」

那一陣微風真係神助攻，蝴蝶吹走嘅瞬間美到令人窒息！ 網民留言大讚

劉亦菲黑金羽毛刺繡現身 連續三年壓軸顯從容氣派

在盛典尾聲壓軸登場的劉亦菲，則展現截然不同的沉穩神級氣場。劉亦菲身穿黑金羽毛刺繡高級訂製禮服步入獅山文化廣場會場，層疊黑羽在暖金燈光下流轉生輝，並由雜誌主編全程陪同走過紅毯。這是劉亦菲連續第三年受邀擔任該盛典的壓軸嘉賓，舉手投足從容沉穩，氣場十足。

劉亦菲身穿黑金羽毛刺繡高級訂製禮服步入獅山文化廣場會場，層疊黑羽在暖金燈光下流轉生輝。（微博@茶二T）

這是劉亦菲連續第三年受邀擔任該盛典的壓軸嘉賓，舉手投足從容沉穩，氣場十足。（網上圖片）

大批網民為這份從容貴氣折服，精闢點評道：「神女壓軸氣定神閒，骨相美到根本唔需要任何噱頭！」、「連續三年壓軸真係名不虛傳，大氣沉穩到無可替代！」

大批網民為劉亦菲的這份從容貴氣折服。（微博@茶二T）

內場穩坐雙C位 網民笑稱主編劉沖才是「全場最大贏家」

外界原先關注的排位之爭，在主辦方的妥善安排下化為亮點。晚宴內場主桌上，新任編輯總監劉沖坐鎮中央，左側是劉亦菲、右側則是迪麗熱巴，兩人一左一右穩坐核心，正好與紅毯的一始一終無縫呼應。這場沒有輸贏的高級名利場盛宴，引來無數網民由衷感嘆：「雙頂流各自綻放，誰也搶不走誰的光芒！」

晚宴內場主桌上，新任編輯總監劉沖坐鎮中央，左側是劉亦菲、右側則是迪麗熱巴。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴與劉亦菲兩人一左一右穩坐核心，正好與紅毯的一始一終無縫呼應。（微博@紅星塢娛樂傳媒）

更有不少網民幽默調侃紅毯親自陪同劉亦菲壓軸、晚宴左右坐擁兩大頂流女星的編輯總監劉沖：「左手神仙姐姐、右手西域絕色，劉沖先係今晚全場最大贏家！」讓這場盛會在輕鬆幽默的網絡互動中化解了排位紛爭。

雙頂流各自綻放，誰也搶不走誰的光芒！ 網民留言