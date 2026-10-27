吳綺莉揭DNA鑑定真相從不與卓林談生父　親證成龍從未畀過撫養費

現年53歲的1990年亞洲小姐冠軍吳綺莉（Elaine），當年因與影壇巨星成龍的一段婚外情轟動全城，誕下女兒吳卓林（小龍女）後更長年背負「第三者」的輿論標籤。久未在電視螢幕深談私生活的她，日前獲邀作客HOY TV訪談節目《九運會客室2》，與昔日同為亞姐出身的主持人伍詠薇及李凱賢（Brian）打開心扉，無保留地剖白當年未婚產女的爭議與母女相處點滴。

吳綺莉（Elaine）與主持伍詠薇、李凱賢（Brian）深入對談，並親自回應了關於「親子鑑定」、「撫養費」以及「與女兒談及生父」等多年來的傳聞。（YouTube@HOY媒體網絡）

吳綺莉主動提及並強烈否認了網上關於她私生活混亂及被要求做「親子鑑定」的不實謠言。（YouTube@HOY媒體網絡）

吳綺莉與女兒卓林。(吳綺莉微博)

吳綺莉澄清「驗DNA」傳聞

近年網絡不時流傳各種揣測，甚至有自媒體造謠指她「私生活混亂」，更宣稱當年因拒做親子鑑定才導致男方拒認女兒。對此，吳綺莉在節目中罕有地強硬反擊，直言這些憑空捏造的謊言嚴重踐踏其做人底線：「我好唔鍾意俾人屈囉！係我就係㗎，唔係就唔係……唔知邊個啦，即係啲網冇張相嘅，啲名好奇怪嘅，出嚟話我私生活好混亂。」

對於滿天飛的親子鑑定傳聞，吳綺莉斬釘截鐵逐一反駁：「第一，無人叫過我做呢樣嘢啦！第二，我真係唔係（私生活混亂）囉！」她透露起初選擇清者自清、不予理會，未料沉默反而讓失實影片肆意蔓延，為了捍衛個人名譽，她目前已將所有侵權內容全權交由內地律師循法律途徑追究到底。而當伍詠薇追問當年男方是否曾要求她不要這個孩子時，吳綺莉則以保護女兒為由堅拒多談：「呢個我覺得過咗去，我就唔回答啦，因為我唔想影響我小朋友。」

她表示自己非常不喜歡被誣衊，對於這些不斷發酵的造謠影片，她已經將事件全權交由內地律師處理，不願再作無謂的口舌之爭。（YouTube@HOY媒體網絡）

吳綺莉指成龍從未畀過一分錢撫養費

多年來，外界盛傳吳卓林成長過程中曾獲生父暗中提供金錢支援甚至代付房租。在節目中，主持人伍詠薇單刀直入問道，卓林的父親過去曾否給予過任何經濟上的支援？吳綺莉毫不猶豫地直言：「冇喎，從來都冇喎！」

伍詠薇隨即追問：「你有冇諗過，其實佢父親都有責任要處理呢件事呢？」獨力撫養女兒長大的吳綺莉坦言從未有過這種念頭：「我由細到大自己一個，真係自己長大。學好學壞都係靠我自己，所以我喺呢方面就比較獨立一啲。」她深信求人不如求己，在人生路上從不寄望他人援手，「我唔會坐喺度諗邊個會幫我，我會諗自己點樣幫自己」，正因從不抱持期望，才不致於失望。

吳綺莉表示自己從來不會坐著想「誰會來幫我」，而是想著「自己該怎麼幫自己」。（YouTube@HOY媒體網絡）

護女心切絕口不提生父恩怨

大眾皆知卓林的親生父親是誰，但在女兒成長過程中，吳綺莉原來從未與卓林主動提起成龍。她透露這份刻意的沉默，源於自己5歲時父母離異所經歷的一場刻骨銘心的童年創傷。她憶述當年親戚長輩在飯桌上毫無顧忌地冷嘲熱諷，至今依然歷歷在目：「全枱人一齊食飯，嗰時我爸爸媽媽已經離咗婚，嗰班姨姨話『哎呀，你真係陰功啦，同你老公離咗婚生個女，同你老公一模一樣，日日望住佢，真係陰功啊你』。我真係想畀晒中指佢哋。」

這段童年陰影深深烙印在吳綺莉心頭，讓她暗下決心絕不讓上一代的恩怨複製到下一代。她認為一段感情破裂從來是一隻手掌拍唔響，沒有誰對誰錯，但孩子永遠是無辜的：「所以我係唔會評論，因為我自己感受過，唔想發生喺我自己的細路身上。啱與唔啱都好，呢啲係大人嘅事，關個細路咩事？唔好搞到個細路。今時今日，50幾歲我都仲記住呢件事，所以我係唔會喺我個女面前講任何嘢，一負面就掉開佢。」