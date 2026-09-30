吳綺莉孤單吃麵度中秋缺女兒陪伴　素顏白髮盡現難掩憔悴

現年54歲的吳綺莉，過往與女兒「小龍女」吳卓林因多番摩擦而導致關係僵持多年。直至今年5月，她在直播中透露收到女兒在母親節與生日發來的祝賀短訊，更向外界分享卓林曾承諾下次返家會親自下廚孝敬她，讓不少關心她們的網民以為母女冰封多年的關係終見曙光。然而，在剛過去的中秋佳節，吳綺莉的直播中始終未見女兒的身影。

吳綺莉與女兒吳卓林因多番摩擦而導致關係僵持多年。（抖音@吳綺莉）

中秋素顏開播獨自吃麵引關注

在剛剛過去的中秋節，吳綺莉並未與女兒共聚，而是獨自在家中開播。當晚她一身居家隨意打扮，僅穿上寬鬆的純白T恤，以近乎全素顏的面貌示人。在燈光照射下，她未加修飾的滿頭白髮尤為顯眼，面容略顯憔悴與歲月痕跡，與過往螢幕前光鮮亮麗的形象形成強烈對比。

吳綺莉中秋素顏開播獨自吃麵引關注。（抖音@吳綺莉）

直播遭追問舊愛視若無睹

直播期間，鏡頭前的吳綺莉未見過節喜氣，身邊亦無卓林的身影，僅默默獨自吃麵果腹，場面顯得有些落寞。不少圍觀的網民見女兒未有現身，便開始將話題轉移至其昔日舊愛成龍身上，留言區隨即被各種尖銳質問與八卦洗版。面對網民排山倒海的留言挑釁，吳綺莉表現得相當冷靜，全程採取「冷處理」態度，對相關敏感提問視若無睹、一概不予回應，繼續專心吃麵，以無視態度直面外界紛擾。

吳綺莉直播遭追問視若無睹。（抖音@吳綺莉）

母女關係一度降至冰點

回顧過往，吳綺莉與女兒卓林的母女關係一度極為緊張，甚至幾度陷於長期決裂的僵局。早在卓林成長期間，兩人便頻頻傳出溝通摩擦與管教爭執，卓林更曾兩度報警指控母親，甚至驚動警方介入調查。隨著卓林長大離家、與同性伴侶結婚並移居海外，母女倆長期處於分居狀態且鮮有往來，關係一度降至冰點。