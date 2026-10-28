吳綺莉爆昔日亞姐欺凌疑雲　伍詠薇列4大線索網民疑似鎖定翁虹

1990年亞洲小姐冠軍吳綺莉（Elaine）近日作客由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢主持的HOY TV訪談節目《九運會客室2》，除了大方回應私生活與未婚生女的傳聞外，更毫無保留地揭開當年選美界塵封逾三十年的勾心鬥角黑幕。吳綺莉在節目中驚爆，當選後陪同亞視大老闆「林伯」林百欣出席大型公開活動時，竟遭一名同門女星從背後施以黑手狠推，令她當眾失足整個人直撲向現場攝影機，險釀嚴重意外。主持人伍詠薇在節目中化身名偵探，拋出4大線索，網民對比1989年亞姐四強名單逐一推測排除，矛頭竟然直指同屆冠軍翁虹？

吳綺莉爆昔日曾遭受欺凌。（YouTube@HOY媒體網絡）

吳綺莉陪同林百欣出巡遭狠推當眾出醜

吳綺莉在節目中透露，自己在當選不久後的亞洲電視台慶直播演出中，獲安排陪伴亞視最高決策人「林伯」林百欣一同亮相。正當她踩著高跟鞋小心翼翼攙扶林伯之際，身後突然傳來一股巨大的推力，令毫無防備的她瞬間重心盡失，當著全場嘉賓、傳媒與閃光燈面前整個人狼狽撲向現場的攝影機，險象環生兼顏面盡失。回到後台後，深感委屈的吳綺莉情緒徹底崩潰痛哭。然而電視台高層為了息事寧人與顧及公司顏面，不但沒有為受害的她主持公道，反而勒令她閉嘴封口，對外統一口徑宣稱是自己「沒有參與綵排」而不慎失足。

吳綺莉遭狠推當眾出醜。（YouTube@HOY媒體網絡）

伍詠薇拋四大線索鎖定「嫌疑人」

同為亞姐出身的主持人伍詠薇聽聞這段黑幕後，隨即在鏡頭前發揮八卦偵探本色連環追問。吳綺莉在對談間疑似默認推人者出自1989年的亞姐佳麗陣營。伍詠薇隨即在旁補充關鍵分析，指出在電視台重頭活動中，有資格排在掌舵人及冠軍身後出巡的藝人，「一定係有頭有面」的得寵人物，與林百欣關係密切。

伍詠薇隨後更拋出多項指向性極強的線索，直指涉事女星身形「同我差不多高」，而且中文姓名比三個字的伍詠薇「少咗粒字」（即兩個字名字）。這番精準的描述瞬間點燃網絡偵查潮，大批網民隨即翻查1989年亞姐選美檔案展開熱烈比對。

伍詠薇拋出4大線索。（YouTube@HOY媒體網絡）

網民依蛛絲馬跡鎖定翁虹？

網民根據伍姑娘提供的條件逐一排除：亞軍萬綺雯以42吋修長美腿聞名、身高明顯高出半個頭，且姓名為三個字；季軍趙靜儀同樣是三字姓名。唯獨前一屆（1989年）奪得冠軍寶座的翁虹（現年58歲），身形比例與伍詠薇相若、中文姓名恰好只有兩個字，加上她一出道便傳出備受亞視高層青睞與重用，各項大製作及綜藝節目均獲置於核心位置，完全符合「名字少一字」與「有頭有面」的所有特徵。

雖然種種巧合令翁虹迅速被廣大網民鎖定為頭號嫌疑人，但截至目前為止，無論是當事人吳綺莉或是被推上風口浪尖的翁虹，均未曾公開點名或正面回應相關言論。節目中的嘉賓言論並未指名道姓，坊間的配對與解讀純屬網民的個人推測，缺乏確切實質證據。

1989年亞洲小姐選舉由翁虹奪冠。（影片截圖）