影子姐妹｜平采娜遭摑連滾20秒樓梯　網民嘲：順路的話幫我拿外賣

由《初戀那件小事》泰國頂流女神「小水」平采娜（Baifern）領銜主演的年度話題大劇《影子姐妹2026》日前強勢開播，首集即上演極度震撼的正宮怒摑小三戲碼，女主角被一巴掌打落高聳階梯，足足連續翻滾長達20秒才落到底部！這幕極致誇張的「滾樓梯」神場面火速引爆海外網絡瘋傳，成為全球網民洗版瘋玩的最新迷因，劇集更暫列電視台ONE31 2026年度最高收視戲劇！

平采娜（Baifern）。（IG@baifernbah）

《影子姐妹2026》於26日開播。（threads圖片）

平采娜一人分飾兩角

經典小說改編的《影子姐妹》曾多次搬上大銀幕與電視，歷代版本均掀起收視狂潮。今次 2026年全新重拍版打破過往單純爭風吃醋的俗套，大刀闊斧改編為暗黑懸疑復仇劇。最大看點莫過於平采娜首度挑戰極限演技一人分飾兩角，同時詮釋性格軟弱、誤信對方未婚而當上第三者、懷孕後慘遭逼死的妹妹「穆塔」，以及強勢黑化的工程師雙胞胎姊姊「穆寧」。

平采娜首度挑戰極限演技一人分飾兩角。（Ｘ影片截圖）

誤當小三懷孕慘遭逼死的妹妹「穆塔」。（IG@baifernbah）

劇中妹妹懷孕後在河中慘死，親睹慘狀的姊姊穆寧竟然沒有報警，反而在極度悲痛與執念下，將妹妹遺體冰存在透明玻璃棺中、鋪上桌布直接充當家中的用餐餐桌，冷酷瘋魔的暗黑美學看得一眾劇迷毛骨悚然！

妹妹遺體冰存在透明玻璃棺中。（Ｘ影片截圖）

直接充當家中的用餐餐桌。（Ｘ影片截圖）

20秒滾落長樓梯

然而全劇最先在海外引起瘋傳的，卻是一幕被正宮當眾掌摑的招牌名場面。劇中由資深女星Benz飾演的高官正宮霸氣登場，在政府部委大樓前狠狠甩了假扮妹妹的平采娜一記響亮耳光；在俯瞰長鏡頭捕捉下，平采娜順著高聳入雲的超長大階梯一路向下翻滾，中途雖有平台緩衝卻毫無停歇，宛如「自帶動力」般整整翻滾了20秒才重重墜地！

超長大階梯一路向下翻滾。（Ｘ影片截圖）

宛如「自帶動力」。（Ｘ影片截圖）

「開啟自轉模式」迷因席捲全網

現場臨演圍觀尖叫卻無一人伸手相救，極度魔性的畫面引發網民集體笑崩，紛紛留言調侃女主角「好像是開啟了自轉模式」，亦有人打趣「下次順路的話幫我拿下外賣」、「泰劇是取代印度劇了還是怎樣」，瘋狂洗版各大社交平台。

現場臨演圍觀尖叫卻無一人伸手相救。（Ｘ影片截圖）

極度魔性的畫面引發網民集體笑崩。（Ｘ影片截圖）

暫列ONE31 2026年度最高收視戲劇

這幕自帶喜感的狗血名場面亦成功轉化為驚人收視戰績。《影子姐妹2026》開播隨即登頂收視榜首，根據電視台ONE31官方數據顯示，全泰國累計觀看人數突破206萬，曼谷收視率衝上3.39%，穩坐該台2026年度最高收視戲劇寶座；全網社交平台觸及次數更狂破10.68億大關、互動人次達1.59億。這部融合了極致狗血、暗黑復仇與自帶迷因笑點的話題巨作，再次印證了泰式神劇在網絡時代橫掃跨國觀眾的無敵吸引力！