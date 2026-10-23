《壯志凌雲》教官Tom Skerritt家中離世享年93歲　曾奪艾美獎影帝

曾演出《壯志凌雲》（Top Gun）並以熱門影集《小鎮風雲》（Picket Fences）勇奪艾美獎影帝的資深男星湯史基列（湯姆史凱瑞特、Tom Skerritt），於本周三因自然原因在自宅安詳離世，享耆壽93歲，其發言人與家屬已向外媒證實噩耗。



湯史基列安詳辭世後，家屬悲痛發表聲明追憶摯愛：

世人皆知史凱瑞特憑藉其卓越的演藝生涯聞名，而我們則因他的幽默、好奇心、智慧、慷慨以及他帶給我們生活的愛而認識他。

2026年10月21日，荷里活知名男星湯·史基列（Tom Skerritt）離世，享年93歲。（Reuters）

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家屬感性透露，湯史基列私底下深切關注想像力、創造力、敘事與社會服務，終生心繫退伍軍人團體與自然保育，一生致力於協助他人找到並展現自己的聲音，展現出螢光幕後溫暖且富有人文關懷的另一面。

回顧湯史基列長達60年的輝煌演藝生涯，他標誌性的鬍鬚、修長硬朗的外型與充滿張力的演技，陪伴無數影迷走過無數經典歲月。其中他在《異形》中冷靜沉著的「諾史莫號」艦長達拉斯，以及影史經典《壯志凌雲》裡，飾演湯告魯斯不可或缺的頂尖教官麥克「毒蛇」麥卡佛，都令人記憶猶新。

不過，其實湯史基列在正式投入演藝事業以前，曾短暫於美國空軍服役。退伍後，他因懷抱對表演藝術的熱情而踏入影壇，並於1962年與當時同樣年輕的羅拔烈福（Robert Redford）共同出演電影《War Hunt》，這不僅是他的銀幕處女作，也正式開啟了他璀璨一生的星途。

湯史基列走過三段婚姻並育有五名子女，這位從美國空軍軍營走入荷里活星光大道的傳奇巨星，如今走完人生最後一程安詳落幕。雖然他告別了人生舞台，但他留下的無數影視經典，以及對電影與社會的熱情，將永遠銘刻在所有影迷心中。

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