米高積遜與貓王女兒Lisa Marie婚姻內幕曝光　好友揭2人私密對話

「貓王」Elvis Presley之女Lisa Marie Presley生前曾有過4段婚姻，其中最受外界關注的，莫過於與流行天王米高積遜（Michael Jackson），以及荷里活男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的婚姻。



近日，美國喜劇女星Roseanne Barr接受《荷里活報導》（The Hollywood Reporter）專訪時，意外談起與Lisa Marie相處的往事，更爆出對方曾向她透露，米高積遜是自己「最棒的床伴」，一番言論引起關注。

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Lisa Marie Presley和米高積遜結過婚？

Roseanne Barr在訪問中回憶，自己曾與不少名人往來，其中對Lisa Marie有著特別深刻的印象，甚至稱讚她是自己交往圈中「最好的人」。當訪問話題轉向Lisa Marie與米高積遜的關係時，Roseanne Barr透露，Lisa Marie曾如此形容米高，讓訪問者聽了相當驚訝，她也再次強調這是對方親口告訴自己的事。

Roseanne Barr還補充，Lisa Marie曾說，米高知道女生想聽什麼樣的話。除此之外，她也透露，Lisa Marie還曾和自己聊過尼古拉斯基治以及他的生意。

Lisa Marie與米高積遜約於1994年開始交往，兩人隨後結婚，這段關係當年引起全球關注，最終於1996年離婚。Lisa Marie在回憶錄《From Here to the Great Unknown》中，也曾談及兩人的戀情。

她寫道，米高曾向她表白，表示自己深深愛著她，希望兩人結婚並生下孩子。Lisa Marie也透露，米高當時曾告訴她，自己仍是處男，讓她既受寵若驚又感到緊張，深怕自己做錯決定。這本回憶錄後來由女兒Riley Keough在母親離世後完成，也讓外界得以從她的角度，重新了解這段曾備受矚目的名人戀情。

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