鄭希怡驚傳再度生B急澄清生母身份　遭網民批助長外傭懷孕風氣

現年45歲的鄭希怡（Yumiko）日前在社交平台上載一張手抱初生嬰兒的合照，並寫下「屋企多咗一個新成員」，引發熱議，不少網民誤以為她再度懷孕產子。面對外界紛紛揣測，Yumiko隨即在社交平台發文澄清，正式揭開「新成員」的真正身份。

鄭希怡早前突曬溫馨抱B照。（IG@yumiko.chengy）

鄭希怡揭BB生母身份

鄭希怡貼出一張與女兒、工人姐姐Maymay以及BB的四人溫馨合照，並急急發文解釋：「大家誤會啦，呢個係我屋企工人姐姐嘅BB。」Yumiko透露，Maymay在梁家工作長達11年，早於女兒出世時就已經在身邊照顧，一家人早已視她為家庭不可或缺的一份子。如今姐姐產子，女兒亦十分懂事，化身大姐姐主動幫手照顧BB。Yumiko亦由衷為工人姐姐送上祝福：「我亦衷心祝福Maymay，希望她呢一次的選擇，會係一個幸福的歸宿」，文末更幽默寫道「請快d放完產假…」，字裡行間盡顯主僕情深。

鄭希怡急解畫揭BB生母身份實為家中工人姐姐。（FB@Yumiko Cheng 鄭希怡）

網民激讚鄭希怡人間好僱主

這則澄清帖文一出，瞬間在留言區引發熱烈討論。一派網民送上祝福，認為Yumiko與工人姐姐相處11年情同家人，被他們深厚的感情所打動，留言大讚：「僱主ok，姐姐ok，網民唔ok」、「姐姐照顧咗屋企11年，遇到好僱主體諒，係一件彼此感恩嘅事」、「人哋請工人點選擇係人哋嘅事」。

鄭希怡獲網民激讚好僱主。（FB@Yumiko Cheng 鄭希怡）

鄭希怡獲網民激讚好僱主。（FB@Yumiko Cheng 鄭希怡）

鄭希怡遭批助長外傭懷孕風氣

然而，另一派則質疑外傭在合約期內懷孕是否恰當，直指Yumiko公開此事的做法有爭議，甚至憂慮帶來負面示範：「你OK還OK，但係唔應該助長呢個風氣！其實自己ok就可以了，唔使擺上網，間接支持呢件事！」、「好多人小朋友好細，如果姐姐個個都走嚟香港生仔，超級影響正常工作」、「真係無奇不有，全家都幫個工人湊BB」、「個姐姐懷胎十月、生埋，仲係你屋企放產假？」甚至有人以「BB似唔似你老公」等帶人身攻擊的言論嘲諷。

網民留言掀兩極爭議。（FB@Yumiko Cheng 鄭希怡﻿）