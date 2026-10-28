譚俊彥全家出巡富國島歎日光浴　嬌妻任祉妍曬大露背高衩長腿

無綫「視帝」譚俊彥（Shaun）向來是圈中著名的顧家好男人，近日他暫時放下繁重的工作步調，偕同太太任祉妍及一對寶貝仔女，飛往度假勝地越南富國島享受悠閒假期，盡情擁抱陽光與海灘。任祉妍日前在社交平台大方公開一系列度假花絮照「大派福利」，兩夫妻不僅大方展示保養得宜的身材，更化身連環放閃的恩愛情侶，甜蜜氛圍瞬間融化全網。

視帝譚俊彥（Shaun） 與妻子任祉妍。（IG@yannlovepeace）

視帝譚俊彥（Shaun） 與妻子任祉妍於2015年結婚，婚後育有一對子女。（IG@yannlovepeace）

寶貝仔女亦相當吸睛。（IG@yannlovepeace）

任祉妍黑色大露背大展身段

在公開的度假靚相中，任祉妍狀態大勇，身穿一襲黑色露背連身泳衣，頭戴休閒草帽及太陽眼鏡，悠閒地躺在沙灘椅上對鏡頭綻放甜笑。其白皙緊緻的肌膚與纖細體態一覽無遺，高衩長腿極吸睛，絲毫看不出已是兩孩之母。身旁的譚俊彥亦不甘示弱，大方赤裸上身大騷長年鍛鍊的結實胸肌與古銅色健碩身形，散發滿滿熟男魅力。兩夫妻緊緊依偎貼頭合照，恩愛放閃的模樣羨煞無數網民，吸引大批粉絲湧入留言大讚「襯到絕」。除了甜蜜的夫妻自拍，譚俊彥更全程化身太太的「御用攝影師」，以極具愛意的「老公視角」為太太捕捉多個唯美瞬間。

譚俊彥「老公視角」捕捉白滑長腿。（IG@yannlovepeace）

以極具愛意的「老公視角」為太太捕捉多個唯美瞬間。（IG@yannlovepeace）

一對仔女遺傳神級基因

夫妻放閃之餘，同行的一對寶貝仔女亦成為網民關注的焦點。兩名小朋友完美繼承了父母的優良基因，大女譚晴（Renee）五官立體標致，笑起來溫婉甜美，深得母親神韻。細仔譚杺（Rex）則眼神靈動、活潑機靈，星味初現。兩姊弟在酒店泳池旁頭貼頭合照，對著鏡頭展露純真無邪的燦爛笑容，童趣十足。