Toyz劉偉健爆已出獄恐遭強制遣返香港 　愛妻篠崎泫首發文洩近況

前《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）世界冠軍Toyz（劉偉健）因販賣大麻煙彈案服刑895天後獲核准假釋，外傳已於27日出獄，但因在台居留逾期且身負犯罪紀錄，恐將被移送收容所強制遣返香港；與此同時，今年初與他登記結婚的妻子篠崎泫28日在社群大方曬出多張比堅尼辣照，罕見解放火辣身材，吸引大批網友朝聖。



篠崎泫28日在社群平台分享一系列水邊美照，身穿淡紫色比堅尼搭配天藍色運動褲與同色系棒球帽，頭髮綁成包包頭，對鏡頭展現甜美微笑，罕見大方露出深邃事業線，其中一張由上往下的俯拍「邪惡視角」更是辣翻眾人，她也甜喊：

我抓住了夏天的尾巴。

Toyz（劉偉健）因販毒入獄如今爆已出獄或遭遣返香港，同時愛妻篠崎泫曬出比堅尼照，引破萬人按讚。（IG@hsyan0625）

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邪惡視角吸萬人按讚朝聖

貼文曝光後短短一小時內即吸引破萬人按讚，網友紛紛湧入留言區大讚：

「好美身材好好，難得的大尺度」

「這實在是太火辣了，這個視角很會抓」

「肉肉都長在對的地方」

「這辣度是麻辣鍋大辣等級了吧？」



不過篠崎泫並未對Toyz出獄一事做出任何回應。

相較妻子的熱烈話題，Toyz獲假釋後恐面臨強制遣返程序。知情人士指出，Toyz服刑期間在台居留權已逾期，依《香港澳門關係條例》及《入出國及移民法》相關規定，移民署專勤隊預計在其離監時直接接人並移送收容所，隨後執行強制驅逐出境遣返香港，雖兩人已登記結婚，但因他在台有犯罪紀錄，移民署仍得不予許可依親居留。

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