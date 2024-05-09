Toyz劉偉健崩潰「抱著老母、女人哭幾小時」心裡最放不下這個人

網紅Toyz（劉偉健）因涉嫌販售大麻菸彈，在一、二審均被判刑4年2個月，他上訴最高法院又被駁回，確定要入獄服刑，然而原訂7號晚要在浪Live直播的他，卻無故消失，讓直播開了天窗，工作人員甚至找不到人，引發熱議。他昨（8日）晚間重新現身直播間，愜意的吃著零食，但對於有人指稱他要跑路充滿憤怒：「說實在真的要跑了早就跑啦，還要等到現在，是做錯事情沒錯，我不是做錯事情在面對了嗎？我也積極調整我心態。」



【圖輯】點圖放大看更多港產電競冠軍Toyz（劉偉健）IG近照👇👇👇

+ 10

Toyz心情看起來沈重，直播過程中數度嘆氣，表示自己有很多事情要忙，所以直播才休息，他也坦言這陣子感冒，而臉不是水腫是今天剛哭過，「我昨天本來要播沒錯，就有很多事情要交代，我就不用照顧身邊的人、朋友、事業？都不用安頓我媽？ 而且心理影響生理，上禮拜我大感冒，我每天都在咳，我覺得撐到現在我很Ｘ了，我直到今天才崩潰大哭，抱著我老母、女人哭了好個幾小時，自己做的事情變成身邊人要幫我承受，要是可以我也不想離開，我也很痛苦。」

【圖輯】點圖放大看更多Toyz劉偉健緋聞女友靚相👇👇👇

+ 54

他透露接下來飲料店會推出活動，只要來店內就可以獲得一杯50元飲料，算是回饋粉絲；至於未來狀況，他坦言充滿不確定，目前會把事情處理好，希望大家仇恨可以放下了，但唯獨與超哥的官司會持續告到底，「即便我進去，我也會委託我的律師把案子打到結束，其他都可以放下，但黃伯超這個人不能放下。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】