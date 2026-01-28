Toyz劉偉健爆獄中與篠崎泫登記結婚　申請假釋最快今年11月可出獄

香港電競直播網紅Toyz（劉偉健）因販毒案遭判坐監4年2月，2024年5月入獄服刑，至今坐監超過1年9個月。



1月28日被週刊爆料，已經在獄中與女友篠崎泫登記結婚，喜訊曝光。

篠崎泫（Instagram@toyzlol）

Toyz入獄前認愛 坐監狂寫信給女友篠崎泫

回顧兩人戀情，Toyz在入獄前在直播認愛，透露雙方認識5、6年之久，以前不敢追對方，因為有案子卡在身上，坦承2024年交往，克服萬難才能在一起，很感激女方明知道他有案在身上仍願意與毒販交往。Toyz坐監期間也時常寫信給女友，篠崎泫曾開心透露，男友寫過一封80頁的手寫信，笑說：

照這樣下去，可能出成哈利波特了。

Toyz驚爆升格人夫 與篠崎泫登記結婚

沒想到1月28日傳出小倆口登記結婚的喜訊。據《鏡週刊》報導，據女方友人透露，Toyz近期已在獄中與篠崎泫完成結婚登記，正式成為人夫。由於Toyz為香港籍人士，若順利與台灣籍配偶結婚，未來有機會依法申請在台身分，保障他出獄後不被台灣驅逐出境。

Toyz劉偉健（Instagram@toyzlol）

報導指出，依現行規定，Toyz若服滿刑期，預計於2028年7月16日出獄；若申請假釋獲准，最快可於今年11月提前出獄。根據台灣《刑法》第95條規定，外籍人士受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑期執行完畢或赦免後，依法驅逐出境。若Toyz未取得台灣合法身份，出獄後恐面臨遭驅逐出境的處境；反之，若後續身份程序順利，將有助於其在台資產與未來發展。對此，篠崎泫僅低調回應該週刊：

之後有好消息會再跟大家說。

