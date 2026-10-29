吳卓羲自爆曾7日6夜冇瞓覺拍劇NG　爆喊致電母親提出想解約退圈

無綫前當家小生、圈中著名「黃金單身漢」吳卓羲（Ron），近日接受資深傳媒人查小欣主持的YouTube節目《紅查館》專訪。除了大方回應早前因合拍台慶劇《璀璨之城》而與張曦雯傳出的緋聞，他更罕有打開心扉，暢談個人的擇偶條件與婚姻觀。同時，入行多年的他亦大揭成名前鮮為人知的血淚辛酸史，自爆初出道時曾創下「連續七日六夜不眠不休」的驚人紀錄，甚至因體力透支而在荒郊野外爆喊致電母親提出想解約退圈，情節令人動容。

吳卓羲談擇偶冇準則。（YouTube@紅查館）

吳卓羲否認與張曦雯「見家長」。（YouTube@紅查館）

吳卓羲開出擇偶條件堅拒閃婚

談及大眾關注的感情生活，身形與外貌皆保養得宜的吳卓羲直言，挑選終身伴侶首重內心契合與精神支持：「娶老婆你梗係想……要靚啦，要溫柔。當然要溝通到，心靈上大家可以扶持下。另外要有共同嗜好啦，例如睇戲、影相。」

然而，當被問及會否跟隨潮流閃婚時，吳卓羲則斬釘截鐵表示絕不可能。他坦言目前對婚姻抱持順其自然的佛系心態：「我唔會閃婚啦。我無設定自己幾多歲要結婚，隨緣啦。人生工作都咁大壓力，呢啲嘢唔好畀咁多壓力自己，刻意去搵亦未必有。」

吳卓羲坦言拒閃婚，對婚姻抱持順其自然的態度。（YouTube@紅查館）

7日6夜無合眼「瘋狂食螺絲」

回顧二十多年的演藝生涯，吳卓羲憶述當年身為電視台力捧新人，面對龐大的競爭壓力只能咬緊牙關死頂，自爆最高紀錄曾連續「七日六夜」完全沒有睡覺：「你做唔做？唔做大把人做。當時人清醒嗎？不清醒。點記對白？記唔到，NG到飛起。」

他透露，當年剃光頭穿清裝與前輩劉松仁合拍古裝劇《英雄·刀·少年》飾演師徒，捱到第七天精神早已徹底透支，最後一場戲偏偏要應付長達兩頁紙的密集對白：「一開始搞一輪動作，跟住講對白。第一次，講咗兩句就NG；第二次，第一句就NG；第三次，第一個字我就NG！我頂唔順，我同導演講：『導演，我真係搞唔掂，我不如收工啦。』導演話：『唔得喎，聽日唔係呢個景。』最後夾硬捱住、逐個逐個字去拍。」吳卓羲坦言收工後在偏僻的外景場地情緒失控放聲大哭，忍不住致電母親哭訴想放棄演藝事業：「打電話畀我媽媽。喊，係啊，喊。我話我唔想做，我話好辛苦。跟住我媽媽同我一齊喊，佢話：『你身為一個男人，你唔做都要拍埋呢部。』我好記得呢一句說話，講完之後，我就堅持落去。」

最高記錄「七日六夜」冇瞓覺。（YouTube@紅查館）

拍《缺宅男女》連環崩潰喊到虛脫

除了長期熬夜對體能的折磨，高強度的情感戲份同樣讓他耗盡心神。吳卓羲點名與鍾嘉欣合作的劇集《缺宅男女》，透露劇中多場虐心哭戲是最痛苦的心理考驗：「你要點樣喊得好睇，同埋喊得有戲。你喊得唔好睇，其實觀眾會出咗去，但你又要保持個樣，但你要有嗰種戲喺度，係一個學問。」他憶述當時全天候浸沉在極度悲痛的情緒中，無論是在天橋底抑或在碼頭拍攝痛哭戲碼，整個人完全處於崩潰邊緣，下戲後整個人彷彿被掏空一樣精疲力竭。此外，吳卓羲多年來凡事親力親為，拍動作場面經常親身上陣，結果換來滿身傷患。他苦笑表示如今全身都是職業暗傷：「手呢啲打到筋膜炎，腳全部都彎彎地。」

直言好辛苦。（YouTube@紅查館）

吳卓羲拍《大唐》曾「俾鬼壓床」

提到與好兄弟林峯合拍的成名代表作《大唐雙龍傳》，吳卓羲更是歷歷在目。當年兩位小生一起在內地高溫下拍攝，歷經中暑、流血掛彩、跳水以及吊威吔等連串意外。談及劇組常傳出的靈異怪事，吳卓羲亦首度證實當年曾親歷一場「鬼壓床」驚魂。他透露某次在片場等候埋位時，在意識完全清醒的狀態下，身體卻離奇動彈不得：「拍《大唐雙龍傳》有試過，我同阿峯（林峯）等緊埋位，我見到佢同我講嘢，但我動彈不得，可能係太攰。我哋已經做足晒所有禮貌嘅嘢，好似裝香啦，去廁所都好有禮貌。」推測除了靈異說法外，更多是因身體過度疲倦所引發的睡眠癱瘓症狀。