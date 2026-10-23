吳卓羲澄清無暗撻張曦雯　爆阿媽破格催生：生仔就得可以唔結婚

撰文：小白
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近日吳卓羲（Ron）接受資深傳媒人查小欣的專訪，首度公開回應早前與TVB台慶劇《璀璨之城》拍檔張曦雯（Kelly）鬧得沸沸揚揚的緋聞。早前坊間甚至傳出吳卓羲與張曦雯共同飼養同一隻貓，甚至已進展到「見家長」的說法，對此吳卓羲在節目中逐一作出澄清。

吳卓羲與張曦雯因為貓咪而爆出戀情。（資料圖片/蘇國豪攝）
張曦雯笑指吳卓羲早已成功「見家長」。（葉志明 攝）

否認與張曦雯「見家長」

日前吳卓羲接受資深傳媒人查小欣的網上節目《紅查館》專訪時，解釋所謂的「見家長」純粹是對方家人前來劇組探班時，自己基於禮貌上前打招呼，絕非外界幻想的正式會面。他直言緋聞純屬炒作，大方視之為新劇宣傳的一環：「我哋始終係演兩夫妻，咁出到嚟畀觀眾一啲想像空間。」他更發揮幽默本色，拿劇中另一男主角張智霖（Chilam）作對比，笑稱自己在親熱戲份上比起對方已「失色」不少。

吳卓羲暗認與張曦雯炒作緋聞當為TVB台慶劇《璀璨之城》宣傳。（YouTube@紅查館）
吳卓羲否認與張曦雯「見家長」。（YouTube@紅查館）
吳卓羲否認與張曦雯「見家長」。（YouTube@紅查館）

遭母親出奇招催生B：可以唔結婚

作為圈中出名的「黃金單身漢」，吳卓羲的感情生活與終身大事自然備受大眾關注。他透露自己身為吳氏家族在香港的唯一男丁，難免背負著傳宗接代的無形壓力。雖然母親平時未有直接開口催婚，卻曾對他拋出一句極具突破性的破格發言，令他啼笑皆非。吳卓羲憶述母親當時的暗示：「佢同我講，其實……生小孩就可以，可以唔結婚，總之你生就得喇！」當查小欣笑指現今確實有女士能接受只生小孩不結婚的關係時，吳卓羲即無奈地直呼：「我冇見過！」

吳卓羲目前仍以工作為重。（YouTube@紅查館）
吳卓羲被媽媽催婚，要求他可以「只生仔唔結婚」。（YouTube@紅查館）
吳卓羲被媽媽催婚，要求他可以「只生仔唔結婚」。（YouTube@紅查館）

自認聚少離多難畀安全感

談及現時的感情觀，吳卓羲坦言非常享受目前的單身獨處時光，現時家中有4隻狗與12隻貓日夕作伴，加上全心專注拼搏事業，根本無暇拍拖。他理性剖析自己的弱點，直指演員的工作性質注定難以給予另一半所需的安全感：「你要明白女生，你要花好多時間陪伴佢……可能我一日要拍十六、七個鐘，基本上你可能……唔喺女仔身邊就冇安全感。」他坦言早已習慣了聚少離多的相處模式，因此現階段更傾向一個人生活。至於被追問過往眾多緋聞女友中究竟有哪個是「真有其事」時，見慣風浪的吳卓羲則巧妙化解提問，笑言將答案留給大眾自行想像。

吳卓羲享受一個人獨處。（YouTube@紅查館）
吳卓羲坦言現時家中有4隻狗和12隻貓作伴。（YouTube@紅查館）
吳卓羲自認難給女生安全感。（YouTube@紅查館）
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