黃澤林無縫接軌譚旻萱遭網民怒轟　JFFT直播認證與陳康堤分手在先

22歲「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）與樂壇天王陳奕迅愛女陳康堤（Constance）的半年戀情告終。然而事隔短短十多日，黃澤林在廣州出戰挑戰賽時，被拍到身邊已有「長腿女神」譚旻萱（Mandy）親密相伴，兩人在球場旁旁若無人地緊緊擁抱。近日，網絡頻道「JFFLive」良少（張鋒良）以及米爺（夏鼎泉）在直播中透露黃澤林早已同康堤分手直言：「係我哋嘅時間線上，係散咗嘅。」雖然時間線上黃澤林確實是「先分手、後被爆出新戀情」，但火速換畫的速度仍引爆網民圍剿，質疑他「無縫接軌」兼形象崩壞。

黃澤林無縫接軌遭網民怒轟。（夏家朗攝）

陳康堤與黃澤林分手。（香港01 攝）

黃澤林早已與康堤分手，隨後爆戀譚旻萱。（IG@tmh_xd）

JFFLive直播親證半年情告終

回顧這段體壇與樂壇的夢幻戀情，黃澤林與陳康堤於今年4月大方認愛，期間康堤更曾遠赴法網現場力撐男友，高調放閃。惟9月底有眼利網民發現雙方社交帳號已互相取消關注，傳出情變。其後康堤出席公開活動時亦眼泛淚光承認和平分手，坦言情緒低落，並表示分手是兩個人之間的事。雖然良少與米爺在直播中披露黃澤林其實同陳康堤早已分開，絕無重疊期，但火速換畫的速度仍引爆網民圍剿。

直播親證絕無重疊期。（YouTube＠JFFLive）

網民狠批「渣男求其拍散拖」

黃澤林雖然認分手在先，力證與Mandy發展時已回復單身，但從「互相取關、承認分手」到「球場甜蜜擁抱新歡」，整個過程不足一個月。不少網民對於他當初口口聲聲要「專心打波」感到極度諷刺。