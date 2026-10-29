黃澤林分手十天光速換新歡　康堤首上水幽默自嘲：改姓做藝術家

歌神陳奕迅的22歲愛女陳康堤（Constance）與同齡「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）的半年戀情早前告終，兩人被發現於社交平台互相取消關注。然而，當日聲稱會「專心打波」的黃澤林，在親口證實分手短短約十天後，便驚爆光速展開新戀情！



陳康堤與黃澤林相戀半年宣告玩完。（IG截圖)

陳康堤早前首認與黃澤林分手：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」！（葉志明 攝）

康堤幽默自嘲改姓：做個瀟灑藝術家

面對舊愛火速移情別戀，一直保持沉默的陳康堤於星期三（28日）首度「上水」。事緣有網民在Threads發文搞笑寫道：「我真係一直都以為康堤姓康，因為我唔會叫陳奕迅做奕迅」，並附上通訊截圖引起熱議。

網民在分享自己記錯陳康堤個姓。（Threads截圖）

豈料這則帖文竟成功釣出當事人康堤親自現身回應，她以高EQ幽默留言：「咁等我改咗姓康，做個瀟灑啲嘅藝術家先。」以大方灑脫的態度自嘲，言談間展現不受失戀陰霾影響的豁達風度，有網民更在留言區為她打氣：「唔好比啲toxic留言打沉你呀，支持你繼續做好歌」、「你唔需要承受咁多，天生就應該要做公主！」

黃澤林周日將獲頒「世界傑出華人獎」

康堤現身高EQ回覆，網民集體為她打氣。（Threads截圖）

近日有球迷直擊25歲「籃球女神」譚旻萱（Mandy）以現任女友姿態，高調現身廣州南沙球場為黃澤林打氣，兩人在球場期間更旁若無人地緊緊擁抱，甜蜜舉動隨即引爆全網。雪上加霜的是，Mandy原本與37歲排球教練區顯揚有一段戀情，如今無縫換畫令這段關係捲入時間線重疊的「綠帽疑雲」，四角錯綜複雜的感情糾葛頓時成為全城焦點。

黃澤林與Mandy親密擁抱。（小紅書截圖）

有說有笑。（小紅書截圖）

儘管連日來深陷感情風波與輿論審視，但黃澤林在體壇的傑出表現依然獲得高度肯定。他已獲邀於周日（11月1日）下午，親身前往香港會議展覽中心舊翼會議廳出席「世界傑出華人獎」頒獎典禮。屆時，他將以體壇驕子身分，與演藝界前輩胡楓、曾志偉、梁家輝、動作巨星吳京，以及劍擊名將蔡俊彥等重量級嘉賓同台接受殊榮表揚。