黃澤林飛甩陳康堤被爆「無縫接軌」　床哥爆即將交代：佢會講㗎啦

撰文：小白
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歌手陳奕迅愛女陳康堤（Constance）與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）的戀情僅公開半年，近日證實畫上句號。陳康堤日前出席活動時首度開腔承認兩人已經分手，坦言情緒受到影響。男方隨即陷入網絡爭議，被大批網民質疑「無縫接軌」結交新歡。事件更波及向來言辭出位的YouTube頻道「JFFT」，成員床哥在直播中以「兩個人嘅事」為由拒絕評論好友感情風波，結果被粉絲狠批「雙重標準」。

康堤在IG限時動態公開與男友的合照，高調放閃！（IG截圖）

床哥拒評黃澤林新戀情：「人哋嘅事」

事實上，黃澤林早於10月14日作客著名網絡頻道「JFFT」為亞運慶功時，已被成員米爺當面突擊感情狀況。當時黃澤林神情無奈，以一句「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」為戀情劃上句號，並強調往後會「專心打波」。

黃澤林早前在直播中承認與陳康堤分手。（threads圖片）
有網民翻出時序，指黃澤林「9月10日開始點讚女方IG post，無縫了」。（IG圖片）

面對網民連日來對好友的強烈抨擊，「JFFT」成員床哥近日在個人直播中首度正面回應風波。床哥透露自己在看到新聞後曾私下聯絡慰問「澤老師」（黃澤林），並詢問是否需要代為向公眾澄清；床哥在直播中力撐好友：「佢而家啱啱去到韓國打網球……佢會講㗎啦，作為老友，好老實講，等佢講啦。」他進一步強調拒絕公開談論好友私隱，直言這是「人哋嘅愛情，兩個人嘅事」，堅持「點都唔係由我講……無咩好補充」。

「JFFT」成員床哥拒絕公開談論黃澤林的私隱。（影片截圖）
床哥在直播中力撐好友：「作為老友，好老實講，等佢講啦。」（影片截圖）

網民怒轟「JFFT」雙重標準

豈料床哥這番「仗義護友」的言論不但未能替好友平息民憤，反而將火頭直接燒回「JFFT」身上，意外引爆頻道公關危機。「JFFT」長期以來以敢言、辛辣點評網絡熱話及「瘋狂食花生」作為招牌特色，如今面對核心圈子好友的感情爭議卻瞬間噤聲封口，隨即引發長期支持者的極度不滿。大批網民紛紛洗版怒斥頻道持「雙重標準」：「平時其他人啲花生你又講唔停，依家大家想知你老友，又唔講住」、「果然係大台，平時唔關事嗰啲都起碼講半個鐘自己諗法，依家就話留返畀人哋自己講」。不少網民更譏諷JFFT此舉形同自打嘴巴，在網絡公審風口浪尖選擇避重就輕，只會令事件進一步火上加油。

網民怒斥「JFFT」頻道「雙重標準」。（threads截圖）
網民更譏諷「JFFT」此舉形同自打嘴巴。（threads截圖）

陳康堤親認分手：情緒有啲低落

10月24日陳康堤出席公開活動時首度開腔證實情斷，坦言「我哋分咗手，情緒都會有啲低落」。然而，女方認愛半年即告分手後，網絡輿論迅速發酵，大批網民整理男方行程時間線，直指黃澤林9月仍與陳康堤合體作客「JFFT」頻道，10月便疑似另結新歡，質疑他「無縫接軌」，更湧入社交平台痛批：「扮晒嘢話要專心打波，原來係搵新女……一場比賽高調換一條女，出得嚟行遲早要還！」

陳康堤出席活動後回應現時的感情狀況，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」（葉志明 攝）
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