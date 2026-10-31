視帝馬國明零劇集存貨　激罕公開向阿Bob陳山聰「𢱑撈」

無綫（TVB）視帝陳山聰一向吸金力強，工作接個不停。日前他在社交平台Instagram發文，公開感謝圈中金牌司儀阿Bob（林盛斌）再次帶挈他一同出外賺外快接job。豈料貼文一出，竟意外引來另一位視帝馬國明親自現身留言「公開𢱑撈」，直言：「幾時預埋我……」，引來大批網民圍觀熱議！

陳山聰日前在社交平台發文，公開感謝好兄弟阿Bob再度帶挈他一同出騷撈嘢。（IG/@joelshanchung）

陳山聰多謝阿Bob帶挈。（IG/@joelshanchung）

陳山聰多謝阿Bob帶挈撈嘢

陳山聰在社交平台貼出工作點滴，並特別標註好友阿Bob，寫道：「感謝我依位兄弟又帶埋我去撈野 @bob_lamshingbun，我相信全港嘅男主持最有自信着衫嗰個一定係你🤣🤣🤣 #感恩❤️ #時裝界欠你一個交代」，兩人兄弟情深之餘，字裡行間亦不忘發揮搞笑本色互窒一番。

馬國明現身留言𢱑撈 陳山聰爆笑反擊：靚仔你而家開演唱會㗎

未料陳山聰的發文隨即引出好友馬國明。近年工作量極大的馬明，竟然在貼文下罕有主動留言：「幾時預埋我……😎😎😎」，公開向阿Bob及陳山聰𢱑工作。陳山聰見狀即幽默回應：「靚仔你而家開演唱會㗎，點預你呀😆」，隨即惹來不少網民點讚笑翻。

同為視帝的馬國明罕有現身貼文留言「幾時預埋我」，公開向兄弟𢱑撈。（IG截圖）

孭起兩頭家開支密密吸金 《夫妻的博弈》播畢零劇集存貨

事實上，馬國明自從與湯洛雯（靚湯）結婚後，身為「絕頂好老公」的他要獨力承擔照顧兩個家庭的日常龐大開支，責任非輕。一向勤力踏實的馬國明向來來者不拒、密密接工作吸金。然而在劇集方面，隨着《夫妻的博弈》播畢後，他手上罕見地未有任何已拍畢的劇集存貨，在暫時未有新劇開拍的情況下，難怪一向低調的馬明亦要親自出馬留言「𢱑撈」！

馬國明近日接受了TVB專訪。（IG@kennethmkm）

為照顧家庭，馬國明近年工作排得密密麻麻，向來有劇拍劇、有商演接商演。（IG@kennethmkm）