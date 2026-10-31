吳兆麟出身廣州讀藝訓班入行　北上拍劇遭當面掟CV翻身同框張凌赫

現年28歲的無綫小生吳兆麟（Alan），近期憑藉處境劇《愛·回家之三代同糖》成功突圍。他在劇中飾演「范特栖」一角，甫登場便半裸上陣大秀健碩身形線條招徠客戶，獲網民封為劇組新一代「肌肉擔當」。其後他更乘勝追擊亮相戀愛真人騷《女神配對計劃2》，公開追求相識多年、同為昔日「J2ers」的30歲女神陳若思（Amber），人氣與話題度直線攀升。結束一年內地「橫漂」生涯的他，日前在社交平台小紅書發布短片剖白入行心路，揭開成名前在內地劇組頻頻碰壁、甚至遭選角導演當面丟棄履歷的辛酸血淚史。

吳兆麟憑《愛·回家之三代同糖》人氣急升。（IG@alan_wu_）

陳若思與吳兆麟配對成功！（IG@alan_wu_）

吳兆麟參演由內地小生張凌赫主演的劇集《櫻桃琥珀》。（IG@alan_wu__）

吳兆麟讀藝訓班苦熬5年空窗期隻身闖橫店

吳兆麟在短片中大方自我介紹，透露自己原籍廣州，早年遠赴著名的溫哥華電影學院深造，畢業後毅然返港投考TVB藝員訓練班入行。不知不覺已在演藝圈打滾5年的他，坦言曾歷經相當漫長且迷惘的工作空窗期。由於本身精通流利普通話，為了跳出舒適圈磨練演技、嘗試用不同語言演繹角色，他去年下定決心隻身北上，踏上被譽為「東方荷里活」的浙江橫店影視城展開「橫漂」生活。

吳兆麟深夜頻繁碰壁崩潰想放棄

初抵橫店，吳兆麟便深刻體會到內地演藝圈極度殘酷的競爭生態。他憶述當時無名無氣，每天都要抱著厚厚的演員資料卡在各個劇組間奔波面試，期間嘗盡冷眼與挫折。他透露曾遇過態度冷漠的選角導演，連正眼都沒看一眼，便當著他的面將其個人資料直接丟到一旁，令他尊嚴掃地。吳兆麟坦言內心意志備受考驗，在深夜獨自一人時亦曾閃過放棄回港的念頭。然而憑著對演戲的熱忱，他最終依然咬緊牙關苦撐堅持下去，堅持把握每一個微小的露面機會。

曾遭當面扔履歷。（小紅書＠吳兆麟）

吳兆麟讚張凌赫高瘦帥兼學得快

皇天不負有心人，吳兆麟在橫店接拍的第二部劇集，便是陣容強大的重頭現代劇《櫻桃琥珀》，更有幸與近期憑藉爆紅神劇《逐玉》人氣登頂的內地當紅男神張凌赫正面同框。談及對張凌赫的初次印象，吳兆麟毫不猶豫激讚對方「又高、又瘦、又帥」。

由於劇中涉及「香港篇」劇情，張凌赫的角色需要演繹廣東話對白，精通粵語的吳兆麟順理成章化身對方的「隨組語言導師」，在片場貼身指導發音。張凌赫的語言天賦與敬業精神令他大為驚嘆：「他學得好快！每次拍戲前都會和我溝通一下人物怎麼詮釋，是一位非常專業的演員。」