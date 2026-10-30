鍾慧冰翻新複式豪宅全屋改裝防跌迎70歲　室內大到可以玩賽跑

1979年香港小姐季軍鍾慧冰，近年積極轉型經營個人YouTube頻道《冰姐的花樣人生》，憑藉知性幽默與豁達的人生觀深受網民喜愛。近日，她拍片透露居所剛剛完成了一次大型的家居翻新工程，直言這是自己送給即將邁入「古稀之年」的一份厚禮。



神隱近半年的鍾慧冰早前（22日）更新YouTube頻道報平安。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

空間大到可以比賽跑

從鍾慧冰曾經分享的家居影片及聚會合照可見，其複式豪宅空間感極度寬敞闊落，裝潢走簡約奢華路線。早前農曆新年家庭聚會時，室內甚至需要開動無航拍機，在樓底極高的客廳與歐式旋轉樓梯旁穿梭自如，才能拍出完整的全家福；客廳空間之大，更誇張到她與女兒在室內一同玩短跑衝刺都毫無阻礙！母女倆平時亦不時以豪宅作為絕美背景拍攝廣告照，配上充滿情調的古典黃色玻璃吊燈以及精緻俐落的白色中島吧台，將高級氣派與溫馨居家感拿捏得恰到好處，奢華程度令一眾網民嘆為觀止。

好大！（影片截圖）

兩母女玩短跑無問題！（影片截圖）

複式豪宅全面大翻新

鍾慧冰曾坦言考慮到晚年留在家中的時間極長，她更為寓所進行了一次大型翻新工程：「因為我覺得自己晚年喺屋企嘅時間好長，想送一份禮物畀自己。呢份禮物就係用嚟迎接我未來70歲以後嘅日子，我希望環境可以令我舒服啲、開心啲。」期望透過優化居住環境，為未來的銀髮生活開啟安心又優雅的新篇章。

鍾慧冰分享內地品牌的四門大雪櫃，大讚性價比高。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

鍾慧冰最滿意的就是呢個衣帽間，整齊收納了多年來的珍藏衣物。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

鍾慧冰貼心配備專用防滑淋浴椅，改裝成無障礙淋浴間。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

除了視覺上的華麗升級，鍾慧冰這次翻新的核心著重於「長者安全」與全方位防跌設計。她在開箱新居時特別叮囑「長者要注意不能跌倒」，因此不惜工本將全屋地面更換為防火、防潮、防滑且穩固的鎖扣地板；洗手間則徹底改造成無障礙淋浴間，並配備專用的防滑淋浴椅與泡腳桶，處處以安全為先。與此同時，屋內亦巧妙兼顧了身心健康與生活娛樂，特意保留了自動麻雀機、練氣唱歌專用的麥克風架以及超大步入式衣帽間，讓自己足不出戶亦能唱歌、打雀、做運動，晚年生活既安心又豐富充實。

淘寶買的電動麻雀枱茶几。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

臥室改造成簡約溫馨風，空間極其寬敞舒適。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

豪宅二樓同樣寬敞，鍾慧冰平時會在這看書及做瑜伽。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

這裏還擺放了專門唱K的麥克風。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

年初患怪病被迫切除子宮

這份體貼自己的70歲大禮背後，其實隱藏著鍾慧冰一段辛酸而堅韌的抗病史。她於2016年曾不幸罹患罕見免疫系統怪病「血管炎」，一度導致半身癱瘓，走過極為漫長艱辛的復康長路；而今年年初，她又因體內子宮肌瘤在短短兩年間急劇倍增、面臨癌變風險，最終在醫生建議下接受子宮切除手術。手術雖順利完成，但在術後休養期間，眼見冥想班同學吳文忻、陳敏兒，以及演藝前輩鍾景輝、梁珊等好友相繼離世，一度令她陷入嚴重的生死焦慮。正因親身體會過病痛折磨與生命的脆弱無常，鍾慧冰更加懂得善待自己與珍惜當下，決心親手打造一座最堅固、舒適的安樂窩，從容迎接人生下一站。