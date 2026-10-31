游嘉欣孖孔德賢宣布重大決定　深情對視：你有冇信心同我行落去？

無綫「緋聞CP」孔德賢（Danny）與游嘉欣（Kayan）多年來螢幕情侶形象深入民心，近日兩人無預警在社交平台拋出「震撼彈」，高調發文宣布大事，正當全網以為又有一對「友達以上」正式拉埋天窗之際，點知劇情神反轉，令人意想不到！

孔德賢（Danny）與游嘉欣（Kayan）宣布重大決定。（IG@kayan_yau）

在《香港愛情故事》游嘉欣飾演Kelly，劇中曾拒絕孔德賢飾演的角色。（IG@kayan_yau）

兩人於《法言人》中合演情侶。（IG@kayan_yau）

孔德賢游嘉欣合體宣布大事 「深情對白」嚇窒全網

孔德賢與游嘉欣相識數載，二人曾於2020年合作TVB劇集《香港愛情故事》，劇中孔德賢慘被游嘉欣當眾拒絕，但兩人日前突然發文發表「重大宣布」，字裡行間滿滿粉紅泡泡：「認識咗七、八年，真正深入了解同做決定，都係呢幾個月嘅事……」游嘉欣更問道：「你有冇信心同我行落去？」孔德賢答道：「我應承你。」此話一出，一眾圈中好友與網民瞬間起哄，留言區一度被「恭喜晒」、「終於認愛」、「以為宣佈結婚」全面洗版，甚至有人直言「紙巾都準備好擦感動嘅眼淚」。

游嘉欣深情逼供「有冇信心同我行落去？」（IG@kayan_yau）

滿屏粉紅泡泡。（IG@kayan_yau）

劇情神級反轉 拍檔組隊挑戰世界級室內體能耐力賽「HYROX」

點知鏡頭一轉，相片中沒有婚紗鑽戒，只有運動背心同滿身大汗！所謂的「重大宣佈」，原來是兩人決定以拍檔身分組隊挑戰世界級室內體能耐力賽「HYROX」。真相大白後，大批「食花生」網民笑到標眼淚，紛紛留言笑指被「詐騙」。