雙宋童話婚姻再惹熱議：網傳生育觀念分歧致宋仲基宋慧喬分道揚鑣

內地社交平台微博近日突然瘋傳關於韓國藝人宋仲基與宋慧喬離婚內幕的討論，甚至一度登上微博熱搜榜。網上更流傳宋慧喬在節目中剖白，兩人當年分道揚鑣的最大導火線並非外界揣測的第三者介入，而是雙方對於生育計劃存在無法調和的分歧。此說法的原始出處仍有待考證，但與韓國傳媒早年的報道不謀而合。



近日內地社交平台微博突然瘋傳關於韓國藝人宋仲基與宋慧喬離婚內幕的討論。（網上圖片）

網上流傳宋慧喬近期在節目中坦言，與宋仲基當年分道揚鑣的核心原因並非外界揣測的第三者介入，而是雙方對於生育計劃存在無法調和的分歧。（IG@kyo1122）

網上流傳宋慧喬近期在節目中坦言，與宋仲基當年分道揚鑣的核心原因並非外界揣測的第三者介入，而是雙方對於生育計劃存在無法調和的分歧。（IG@hi_songjoongki）

生育時間表成雙宋童話婚姻暗礁

回顧這段曾經轟動亞洲的婚姻，兩人因拍攝電視劇集《太陽的後裔》結緣，2017年結婚，獲得全球粉絲祝福。然而這段關係僅維持約20個月便走至終點。綜合網傳消息指出，男方成長於傳統家庭，將組織家庭及生兒育女視為重要人生目標，期望婚後能盡快迎接新生命。女方幼年經歷父母離異，對婚姻缺乏安全感，令她不願倉促生育，堅持需要等感情基礎絕對穩固後再作考慮。

宋慧喬與宋仲基因為拍攝電視劇集《太陽的後裔》結緣。（網上圖片）

宋慧喬與宋仲基兩人因拍攝電視劇集《太陽的後裔》結緣，2017年結婚，獲得全球粉絲祝福。（微博@哇塞小儒）

事實上，早於2019年雙方宣布離婚之際，韓國傳媒就曾披露內幕，指雙方就接演作品及生育等問題起爭執，最終導致關係破裂。一個追求傳統家庭的圓滿，另一個堅持事業與感情的穩定，生育問題的分歧讓這段關係備受考驗。

宋慧喬與宋仲基這段關係僅維持約20個月便走至終點。（網上圖片）

各自展開新生活 走上不同軌跡

兩人在處理衝突的方式上亦展現出極大差異。2019年6月，男方單方面向法院提交離婚調解申請並率先對外公布，引發外界諸多揣測。面對巨大的輿論壓力，女方選擇保持克制，僅透過經理人公司發表聲明，坦言兩人因性格不合而決定分開。

2019年6月，宋仲基單方面向法院提交離婚調解申請並率先對外公布，引發外界諸多揣測。（網上圖片）

時至今日，雙方已各自展開新生活。宋仲基於2023年迎娶英國籍女友Katy，並在兩年內先後迎接一子一女誕生，迅速實現了當父親的心願。而宋慧喬則將重心全面投入演藝事業，憑藉精湛演技奪得多項演藝殊榮，事業再創高峰。

宋仲基於2023年迎娶英國籍女友Katy，並在兩年內先後迎接一子一女誕生，迅速實現了當父親的心願。（網上圖片）

宋仲基於2023年迎娶英國籍女友Katy，並在兩年內先後迎接一子一女誕生，迅速實現了當父親的心願。（網上圖片）