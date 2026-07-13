宋仲基再婚英國靚妻3年　傳「又離婚」登韓網熱搜　遭疑是AI造謠

韓國男星宋仲基2019年與宋慧喬離婚，2023年與英國籍演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚，婚後育有一對子女，宋仲基更不時上節目曬恩愛，看起來感情融洽。



沒想到13日韓網卻流傳「宋仲基又離婚」的關鍵字，不少粉絲看到後相當錯愕，也有韓國部落客因誤信AI生成的影片內容，一度對消息真實性產生疑問，不過宋仲基及所屬經紀公司皆未對傳聞有任何回應。

13日韓網流傳「宋仲基又離婚」的關鍵字，不少粉絲看到後相當錯愕。（IG@hi_songjoongki）

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會爆出婚變消息，是起源於一則Youtube影片，斗大標題寫出「獨家」、「宋仲基40歲二度離婚」等字眼，內容放夫妻倆照片，使用AI語音及新聞播報形式呈現，剪輯也十分專業，讓1名韓國部落客信以為真，甚至開始撰寫文章。

直到進一步查證，才發現包含宋仲基本人、經紀公司及韓國主流媒體都沒有發佈任何相關官方消息，離婚謠言卻仍登上韓國入口娛樂版。

事實上，夫妻倆今年4月才共同現身首爾藝術殿堂舉辦的音樂會，並擔任旁白演出，運用聲音做公益，從官方釋出的畫面來看，夫妻倆互動自然、親密，在凱蒂為樂曲做介紹時，宋仲基的目光也不時望向妻子，演出結束後也親切與演出團隊留下紀念合影。

因此目前流傳的離婚消息，並無可靠資訊可以證實，夫妻雙方及經紀公司都沒有為此事件做出回應，讓謠傳的離婚消息不攻自破。

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