徐子淇驚喜現身中環美酒佳餚巡禮　打扮低調貼地捧場雞蛋仔

「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚後，育有兩女兩子，多年來專心相夫教子，生活低調，甚少公開露面。日前由香港旅遊發展局主辦的年度飲食盛事「香港美酒佳餚巡禮」於中環海濱活動空間舉行，吸引大批名人及市民入場。高級中菜食府「唐述」（Chinesology）亦有設攤參展，廚藝總監兼名廚周世韜（Chef Saito）在社交平台大曬與徐子淇的同框合照，透露獲對方親臨現場支持！

「千億新抱」徐子淇（Cathy）。（恒基提供圖片）

高貴。（IG@cathy_chui_official）

李家誠與太太徐子淇。（IG@cathy_chui_official）

徐子淇道出中環海濱地盤220米藝術長廊的構思由來。（恒基提供圖片）

徐子淇低調現身香港美酒佳餚巡禮 捧場雞蛋仔與名廚親切合照

周世韜在社交平台曬出合照，並寫道：「多謝李太支持☺️☺️☺️」相中所見，徐子淇頭戴咖色Cap帽、身穿深色外套，打扮相當低調貼地。雖然未有盛裝打扮，但她皮膚白滑緊緻，淡妝之下散發出貴氣與滿滿少女感。徐子淇雙手拿着攤位熱賣的特色雞蛋仔，與名廚周世韜合照留念。據知「唐述」（Chinesology）今次為慶祝恒基地產50周年特別推出50年陳皮普洱茶雞蛋仔，特別選用50年梅江陳皮配合東甲陳皮製作，帶有獨特的陳皮與普洱茶回甘。

徐子淇捧場雞蛋仔。（IG@chef.saito）

高級中菜食府「唐述」（Chinesology）廚藝總監兼名廚周世韜（Chef Saito）。（IG@chef.saito）

同梁朝偉。（IG@chef.saito）

徐子淇婚後為家族事業出力 與老公李家誠恩愛出席活動

現年43歲的徐子淇與李家誠結婚多年，育有兩子兩女，家庭生活幸福美滿。身為千億豪門新抱的徐子淇，婚後將重心轉投於慈善界，並為家族事業盡一分力。早前恒基地產旗下備受矚目的中環新海濱地標項目「Central Yards」宣布，迎來英國傳奇時裝設計大師、前Dior及Fendi男裝總監Kim Jones開設同名品牌的全球首間實體零售旗艦店，李家誠與太太徐子淇一起現身發布活動，親自為項目站台助陣，與大師同框交流！

李徐子淇分享，李博士為人務實並十分重情念舊。

李兆基與孫兒們的合照，徐子淇的4名仔女亦罕有曝光。（節目截圖）

恒基地產旗下備受矚目的中環新海濱地標項目「Central Yards」宣布，迎來英國傳奇時裝設計大師、前Dior及Fendi男裝總監Kim Jones開設同名品牌的全球首間實體零售旗艦店。（IG@cathy_chui_official）

李家誠與太太徐子淇一起現身發布活動。（IG@cathy_chui_official）