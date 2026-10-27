國際美酒展下月開幕　11.7開放公眾入場　貿發局冀助企業把握機遇

由貿發局主辦的第18屆香港國際美酒展將於下周四至六（11月5至7日）在會展舉行。今屆美酒展有超過25個國家及地區、共逾620家展商，帶來逾40個產地的葡萄酒、烈酒、清酒、啤酒、低酒精及無酒精飲品和其他相關產品。



此外，美酒展期間會有超過40場活動，除了有國際葡萄酒大師主持的大師班，亦有本港「世一」酒吧Bar Leone的分享會。展會最後一日（11月7日）將開放公眾入場，入場人士可於試酒區品嚐及選購來自世界各地的佳釀，以及參與多場品酒活動和廣東歌雞尾酒音樂派對。



由貿發局主辦的第18屆香港國際美酒展將於下周四至六（11月5至7日）在會展舉行。（林遠航攝）

25個國家和地區參展

今屆國際美酒展有來自全球超過25個國家和地區的酒類產品，除了傳統產區法國、意大利外，亦有格魯吉亞、斯洛伐克、羅馬尼亞、烏拉圭酒商首次參展。去年首設的「環球烈酒專區」今年擴大規模，匯聚來自16個國家及地區的烈酒展商，展示世界八大烈酒，包括中國白酒、威士忌、伏特加、冧酒、龍舌蘭、白蘭地、氈酒及燒酒。

葡萄酒方面，格魯吉亞展團及意大利卡拉布里亞（Calabria）酒區展團會首次參展。貿發局指，隨着「國潮葡萄酒」日益受到市場關注，今年亦有來自新疆、寧夏及西藏等主要產區的展商參展。

由貿發局主辦的第18屆香港國際美酒展將於下周四至六（11月5至7日）在會展舉行。（貿發局提供）

邀得本港「世一」酒吧Bar Leone舉行分享會

美酒展期間，貿發局將舉辦超過40場活動，包括邀得多位國際葡萄酒大師（Master of Wine）主持的大師班，亦會公布多位本地侍酒師推薦的酒單，包括全港唯一獲得「大師」（Master Sommelier）頭銜的李廣勝（Derek Li）。今屆展會並特別加入多項以雞尾酒文化為主題的活動及派對，並邀得本港「世一」酒吧Bar Leone舉行分享會。

美酒展最後一天（11月7日）指定展區將開放予18歲或以上的公眾人士入場。門票正價為每張220元；提早購買的特惠價為128元。入場人士可於試酒區品嚐及選購來自世界各地的佳釀，以及參與多場品酒活動和廣東歌雞尾酒音樂派對。

貿發局副總裁林玉鳳期望透過展會促進環球酒業交流合作，協助企業把握市場機遇。（林遠航攝）

2024年減烈酒稅後 去年全港烈酒進口價值升近一億港元

香港貿發局副總裁林玉鳳表示，在消費模式轉變、環球經濟不確定下，全球葡萄酒消費市場受到影響，惟有好轉跡象。2026年頭八個月，香港葡萄酒進口價值按年增長16%，出口價值亦按年增長8%。烈酒方面，2024年烈酒稅下調後，部分指標錄得溫和增長，去年全港烈酒進口數量按年升逾5%，進口價值升近一億港元。

林玉鳳期望透過展會促進環球酒業交流合作，協助企業把握市場機遇，開拓新商機，進一步發揮香港作為內地與國際市場之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，推動葡萄酒及烈酒產業高質量發展。