S.H.E世紀合體！Selina神隱8月曬生日近照　Ella與Hebe改行程賀壽

Selina（任家萱）日前迎來45歲生日，特別在社群平台曬出多張精心打扮的慶生美照，她感性寫下：「今天是我45歲生日，精心地妝扮自己，迎接氣球驚喜，被六個蛋糕包圍，把氣球佈置變成行動佈置（笑），一切就如我想像的美好！」好姐妹Ella（陳嘉樺）和Hebe（田馥甄）排開行程陪她過生日，3人緊緊相擁，笑得超燦爛。



Selina和伴侶小徐有了兒子「小腰果」後，生活重心都放在家庭生活，近來鮮少在社群po文分享近況，粉絲偶爾在路人偶遇她的照片中能窺見她的幸福模樣。這是生日發文，是她相隔8個月來首度主動曬出自己的照片。

Selina（任家萱）迎來45歲生日，睽違8個月首度曬出全家福與慶生美照。（Instagram＠selinanahaha）

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她也發揮幽默巧思，直呼「45=是我」，表示自己非常喜歡這個專屬的數字密碼，並向廣大粉絲與好友送上「祝福你我每天都快樂」的願望，她說能與最愛的家人和姐妹們一起度過，就是最完美的生日禮物。

除了好姐妹，Selina也po出與爸媽、妹妹以及小徐和兒子的全家福合照，幸福的表情感染粉絲；另外丫頭（詹子晴）率先也在社群平台曬出兩人合照，送上生日祝福，寫道：「每次要想送Selina姐姐什麼真的覺得很難，我希望姐姐永遠快樂盛開，永遠被愛，永遠閃閃發光。」

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