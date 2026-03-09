女團始祖成員演唱會因做「真空滾胃」見晒骨　令粉絲勁驚訝兼擔心

44歲的台灣團體S.H.E.成員陳嘉樺（Ella）日前（7日）於西安舉行巡迴演唱會，因為她在台上即興展示了一個高難度瑜伽動作「真空滾胃」，引起網民廣泛討論。Ella以腹部深度凹陷和清晰可見的肋骨線條展現驚人的核心肌群控制力與瘦身效果，震撼了在場粉絲，同時也在網上掀起對健康與審美的熱議。

陳嘉樺（Ella）於西安舉行巡迴演唱會。(ig@him_ella0618)

Ella即興展示了一個高難度瑜伽動作「真空滾胃」。(thread圖片)

Ella馬甲線及腹肌線條一覽無遺

Ella當晚以精緻的舞台造型亮相，馬甲線及腹肌線條一覽無遺，彰顯其精實體態。她在示範「真空滾胃」時，用深度呼吸結合核心肌群的強力收縮，使腹部瞬間凹陷，令在場的粉絲驚訝不已，紛紛用手機記錄這罕見的表演片段。其實，近年Ella一直投入大量時間進行運動及體態管理。她曾公開分享過自己的瘦身心得，包括流行於健身圈的「12-3-30」健走法——跑步機坡度設為12、時速3英里並持續30分鐘燃脂訓練。Ella也結合啞鈴和彈力帶進行背部強化，並透過泡沫軸放鬆肌肉及刮痧美容消水腫成功降低體脂至16.7%。

Ella當晚以精緻的舞台造型亮相。(ig@him_ella0618)

近年Ella一直投入大量時間進行運動及體態管理。(ig@him_ella0618)

都唔怪得咁多粉絲覺得恐怖。(thread圖片)

但是Ella的「真空滾胃」畫面引來部分網民的擔憂。有網民因看到她肋骨輪廓清晰可見，不禁表示：「看得我胃都痛了」、「好像內臟不見了」。也有人質疑她是否過度追求纖瘦。

Ella仲一連做咗兩次。(thread圖片)