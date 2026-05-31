Ella陳嘉樺演唱會突爆父親車禍左腦重創　淚灑舞台哽咽求歌迷幫忙

Ella陳嘉樺5月30日在青島演出，談及家中近況，透露父親日前發生車禍意外，讓她一度情緒潰堤、語帶哽咽。她也當場向全場歌迷發出請求，希望大家能錄製加油影片，一起替正在努力復健的爸爸打氣。



Ella表示最近家裡發生了一件大事，爸爸在母親節前一天騎電單車外出時，不慎與其他車輛發生擦撞，雖然事故規模不大，卻傷及左腦，頭部縫了4針，影響認知與語言能力。

Ella陳嘉樺在青島演出，談及家中近況，透露父親日前發生車禍意外，讓她一度情緒潰堤、語帶哽咽。她也當場向全場歌迷發出請求，希望大家能錄製加油影片，一起替正在努力復健的爸爸打氣。（微博@嘉樺ella）

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Ella透露，父親目前正在接受治療與復健，但因腦部受傷的關係，對於車禍發生的經過已有些模糊，甚至出現記憶與表達上的困難。談到父親的狀況時，她一度忍不住紅了眼眶。

她也向現場歌迷喊話，希望大家能夠錄製簡短的加油影片，鼓勵爸爸努力復健：

我不停鼓勵他，希望他能堅持下去，我的父親50年工作的關係失去了右手，我跟我爸說，爸，你50年前斷了一隻手，你都沒有放棄你的人生，這次請你不要放棄，你還有機會，用不同的方式度過餘生。

Ella與父親的合照。（Facebook@陳嘉樺 Ella）

Ella透過所屬勁樺娛樂表示：「一切都在往好的方向前進，非常感謝大家的關心，我內心也一直是這樣相信著，我爸爸會好起來！他會堅持下去，也謝謝大家的祝福、謝謝大家。」

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