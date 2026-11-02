ENHYPEN梁禎元朴綜星「落藥」 TikTok 影片惹議　網民轟美化犯罪

韓國人氣男團ENHYPEN成員Jungwon（梁禎元）與Jay（朴綜星）近日在官方TikTok發布一段「換飲品」整蠱短片，因涉及在飲品中「加料」及暈倒的劇情，被大批網民炮轟將「迷姦」等犯罪行為當作玩笑。事件在社交平台引起極大爭議，更被指勾起大眾對校園下藥案的敏感神經，目前影片已遭下架，惟所屬經理人公司BELIFT LAB至今仍未作正面回應。



韓國人氣男團ENHYPEN成員Jungwon（梁禎元）與Jay（朴綜星）近日在官方TikTok發布一段「換飲品」整蠱短片。（微博＠ENHYPEN）

韓國人氣男團ENHYPEN成員Jungwon（梁禎元）與Jay（朴綜星）近日在官方TikTok發布一段「換飲品」整蠱短片被大批網民炮轟將「迷姦」等犯罪行為當作玩笑。（網上圖片）

網絡挑戰遭圍剿 劇情觸動社會敏感神經

短片由ENHYPEN成員梁禎元（Jungwon）與朴綜星（Jay）共同拍攝。影片套用了近期在國際社交平台上相當流行的整蠱挑戰：其中一人先於飲料中「加料」，隨後雙方在「眼色遊戲」中調換杯子，最終朴綜星（Jay）喝下問題飲料並呈現「暈倒」的戲劇效果。該影片上傳後隨即引發廣泛爭議，因劇情設計而直接觸碰了社會對迷姦藥物與人身安全的敏感神經，目前該影片因爭議已遭官方下架。

這段惹起非議的短片由ENHYPEN成員梁禎元（Jungwon）與朴綜星（Jay）共同拍攝。（網上圖片）

影片劇情為其中一人先於飲料中「加料」，隨後雙方在「眼色遊戲」中調換杯子，最終朴綜星（Jay）喝下問題飲料並呈現「暈倒」的戲劇效果。（網上圖片）

ENHYPEN該影片上傳後隨即引發廣泛爭議，因劇情設計而直接觸碰了社會對迷姦藥物與人身安全的敏感神經，目前該影片因爭議已遭官方下架。（網上圖片）

不少網民在留言區表達強烈不安，直言「給別人下藥絕對不是喜劇，拿受害者失去知覺來開玩笑更是極度不妥」。更有海外網民將此情節與近期美國康奈爾大學（Cornell University）等校園屢屢發生的真實「飲料下藥（Drink Spiking）」性侵防範事件作連結，批評偶像公然拍攝此類帶有惡意的潮流影片，做法欠缺深思熟慮。

給別人下藥絕對不是喜劇，拿受害者失去知覺來開玩笑更是極度不妥。 網民留言

針對朴綜星與梁禎元拍攝的影片，不少網民在留言區表達強烈不安。（微博＠ENHYPEN）

更有海外網民將梁禎元與朴綜星演繹的此段情節，與近期屢屢發生的真實校園「下藥」事件作連結，批評偶像公然拍攝此類帶有惡意的潮流影片，做法欠缺深思熟慮。（微博＠ENHYPEN）

網民反應兩極：單純惡作劇VS美化犯罪

面對排山倒海的批評，ENHYPEN的粉絲群體內部亦出現兩極化反應。部分支持者嘗試為偶像辯護，強調這僅是一場跟風的TikTok熱門挑戰，本意是呈現「好朋友互相陷害報復」的日常玩笑，認為批評者過度解讀並將其「小題大做」至真實犯罪層面。

ENHYPEN的粉絲群體內部亦出現兩極化反應。（微博＠ENHYPEN）

ENHYPEN的粉絲群體內部亦出現兩極化反應。（微博＠ENHYPEN）

然而，即便是理解該趨勢由來的粉絲，也有不少人對經理人公司BELIFT LAB的內容把關能力感到失望。有資深粉絲感嘆：「短片只需一秒便能觸及全球數以百萬計的年輕受眾。在將沉重且具爭議性的社會話題娛樂化之前，官方帳號理應更加慎重。」這種將潛在危險行為包裝成搞笑橋段的做法，無疑會對心智未成熟的青少年帶來負面影響。

短片只需一秒便能觸及全球數以百萬計的年輕受眾。在將沉重且具爭議性的社會話題娛樂化之前，官方帳號理應更加慎重。 網民留言

不少人對經理人公司BELIFT LAB的內容把關能力感到失望。（微博＠ENHYPEN）

不少人對經理人公司BELIFT LAB的內容把關能力感到失望。（微博＠ENHYPEN）