ENHYPEN女粉絲疑遭網暴直播自殺　26歲冥誕家屬接回遺體悲痛發聲

韓國男團ENHYPEN的26歲日籍知名粉絲Mina，日前因演唱會送花互動爭議，爆出遭大批網友留言攻擊，不幸於5日傳出「直播輕生」噩耗，事件震驚K-POP粉絲圈。



Mina的家人於11日透過其個人社群平台限時動態發聲，心碎表示已於8月9日正式帶女兒回家，悲痛吐露這一天原本是女兒26歲的生日，母女倆如今卻天人永永隔，讓人鼻酸。

韓團ENHYPEN突爆出一名在韓留學的26歲日籍粉絲Mina（右）因不堪連日來被網暴，在直播時輕生。(網上圖片)

Mina因直播中疑深受網路批判言論打擊，選擇上吊自殺，更多直播畫面：

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家屬在聲明中表示，女兒因為社群平台上鋪天蓋地的批判性言論深受打擊，感覺生存價值被否定，最終選擇結束了一生。家人痛心發問：

大家能想像深愛的家人突然從眼前消失的感受嗎？

並懇切呼籲，希望未來能有更多人在發布任何文字、照片或影片等內容時，能多加思考這些言語和視覺資訊傳播出去後會對他人造成的影響與傷害。

文章最後，Mina的家人也向過去曾與女兒交好、給予她支持與鼓勵的朋友們，以及在此次事件中伸出援手的友人表達最深切的謝意。聲明末端更附上韓文，向在韓國照顧過Mina的哥哥姐姐與朋友們道別。

家屬聲明全文：

日文部分：

我們是 Mina 的家人。這次因為這件事造成的騷動，真的非常抱歉。

8月9日，我們終於能夠帶女兒回到我們家了。這一天，正好是女兒26歲的生日。

無法實現當初約好要一起慶生的承諾，我們感到萬分的遺憾與不甘。

女兒因為社群網路上那些批判性的文章而深受傷害，生存價值遭到否定，因而結束了生命。

大家能夠想像，自己深愛的家人突然從眼前消失的感覺嗎？

我們由衷希望，未來能夠有更多人在發送言語、照片或影片等肉眼可見的一切事物時，能先好好思考這些內容傳遞給別人時會造成什麼影響。

最後，對於過去一直以來與女兒交好的朋友們、給予她支持與鼓勵的大家，以及這次伸出援手協助我們家人的朋友們，我們致上最深切的感謝。



韓文部分（給韓國朋友的話）：

韓國的哥（형님）、姐（누님），時間雖然短暫，但非常感謝你們給予的愛。真的很開心，朋友們！我們再相見吧。



這起悲劇也再次引發外界對於網路霸凌與粉絲圈言語暴力的深刻反思。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】