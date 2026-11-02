陳健安高情商回應球場遭瘋狂扯衫　胡子彤爆踢波遭批踭嘴唇縫10針

商台年度體壇盛事《903 Allstar 籃球賽》即將開鑼，日前一眾參賽歌手藝人包括陳健安（On仔）、胡子彤、梁釗峰、雲浩影、黃淑蔓、劉穎鏇及林愷鈴等齊集球場加緊操練。訓練期間，初次參賽的胡子彤與「元老級」的陳健安一同接受訪問，大談場上點滴及以往的運動驚險史。

陳健安向來熱衷各類球類運動。（IG@on_callstar）

陳健安高EQ回應球場遭扯衫

已經第三次參與賽事的陳健安，心態明顯相當放鬆。早前網上瘋傳一段他踢足球時遭對手瘋狂扯衫的短片，引起不少網民熱議。被問及此事時，On仔展現十足大將之風，淡定表示：「球場事球場了。」他透露當時球證已即時向對方出示牌罰，事件亦告一段落，自己更完全沒有將不快記在心上，笑言情緒「嬲得一秒咁囉。」EQ極高。

陳健安用技術擺脫對方，對方扭過後，心有不甘用雙手拉停陳健安，行為極之無品。（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

賽場上一直出現違規行為。（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

賽場上一直出現違規行為。（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

胡子彤爆唔敢約靚女食飯

相比之下，身為新人的胡子彤對今次賽事顯得躍躍欲試，坦言最開心是可以趁機結識不同圈子的新朋友。現場記者打趣笑指他可以藉機結識同場其他公司的「靚女」甚至約食飯，胡子彤即時機智反客為主笑問：「你心目中想我約邊個？」隨即又笑稱怕「嚇親人」而作罷。

胡子彤爆唔敢約靚女食飯。（IG@tsztungtonywu）

胡子彤踢波曾遭批踭嘴唇縫10針

談到球場上的衝突，胡子彤憶述約三年前踢波時，見到隊友與人發生爭執，本著好意上前充當和事佬調停，豈料遭對方突施冷箭「批踭」，導致嘴唇最終慘縫10針。他無奈表示當時正值即將開工拍戲，情況相當尷尬。

胡子彤自爆踢波曾遭批踭嘴唇縫10針。（IG@tsztungtonywu）

問到當下為何沒有還手？胡子彤坦言人長大了學會沉住氣：「以前可能會，而家年紀呢就有返咁上下啦。細個可能踢街波呀一定會有，但係而家又真係唔會咁，除非你郁手，你郁手我就即刻畀sorry，同埋我冇意思打，但係你唔好越咗嗰條線。」盡顯成熟穩重的一面。