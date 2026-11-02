麥明詩歲半愛兒遺傳學霸基因　返學零哭鬧自己剝全隻蛋展超強自理

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）婚後升格新手父母，誕下愛兒組成幸福三口之家。作為劍橋大學畢業的超級學霸，麥明詩的育兒日常向來備受關注；日前她分享一歲半愛兒適應學前幼兒班（N班）的校園片段，只見麥明詩愛兒非但毫無分離焦慮，更「零哭鬧」雀躍自行衝入課室，在課堂上甚至展現驚人自理能力「徒手剝完一整隻水煮蛋」，超強自立表現驚艷全網，亦引來麥明詩感性大談「放手育兒」真諦！

麥明詩與盛勁為婚後誕下愛兒組成幸福三口之家。。（IG@louisa_mak）

一歲半B仔超強適應力

片中所見，年僅一歲半的小主角孭著亮黃色小書包，一聽到老師開門呼喚，便迫不及待邁開步伐自行走入課室，熱愛上學的超萌模樣火速融化一眾網民。更令人驚嘆的是他在課堂上的獨立表現，面對茶點時間的水煮蛋，年幼的他完全未有向身旁的老師或家長求助，反而神情專注地用一對小手慢慢撕開蛋殼，更非常有規矩地將細碎蛋殼逐片放進身旁的小藍碗內，最後成功剝出一隻完整光滑的雞蛋大口吃掉。整個過程手眼協調極度流暢，充分展現超越同齡孩童的專注力、耐心與優秀小肌肉發展。

秒衝課室。（IG@louisa_mak）

囝囝超愛返學。（IG@louisa_mak）

自己剝蛋。（IG@louisa_mak）

好認真啊！（IG@louisa_mak）

長途機「研讀」安全卡

細看之下，這位星級小寶寶自幼便流露出不少「天生資優兒」特質。早前隨父母搭乘長途機時，年紀小小的他竟能神情嚴肅地「研讀」座位前的飛機安全指引卡，似乎早對機師爸爸的專業產生濃厚好奇；此前其身旁更被發現擺放著經典啟蒙讀物《十萬個為什麼》，足見家中從小對其觀察力與求知慾的引導極具章法。加上麥明詩的母親麥何小娟本身是資深職業治療師兼著名教養專家，當年曾一手栽培出女兒這名十優狀元，如今愛孫集「十優劍橋媽咪」、「專業機師爹哋」及「教養名師外婆」的強大基因於一身，學習天分自然贏在起跑線。

研讀安全指引卡超專注。（FB@麥明詩 Louisa Mak）

左邊驚見《十萬個為什麼》！（IG@louisa_mak）

麥明詩感性分享「放手育兒」心得

眼見愛兒在校園生活快速建立自立能力，身為人母的麥明詩既欣慰又感慨，在社交媒體感性寫道：「做媽媽真係有啲唔捨得，但見到佢慢慢適應，愈來愈獨立，又真係好欣慰，放手少少，佢哋可以做到嘅比我哋想像中更多。」這番溫暖又具啟發性的育兒體悟，隨即引發無數新手家長強烈共鳴。