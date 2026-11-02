濱崎真緒疑遭落藥｜網民翻出吳幸美斷片酒實測　飲後失控狂哭傻笑

前AV女優濱崎真緒（DJ Mao）萬聖節凌晨在尖沙咀一間私人派對聚會期間，疑遭人暗中落藥，飲下一杯疑似帶甜味的雞尾酒後全身僵硬抽搐倒地，送院後驗出對4種毒品呈陽性反應，一度命懸一線直入深切治療部（ICU）搶救！事件震驚全港，其極度恐怖的中毒反應隨即引爆全網瘋狂討論，大批網民隨即聯想起《東張西望》主持吳幸美當年實測「斷片酒」時的失控狀態，但臨床毒理與法律專家指出，吳幸美所飲為高濃度酒精配咖啡因，而濱崎真緒案則是體內被驗出可卡因、神仙水等4種管制毒品，兩者性質天差地別，後者屬嚴重意圖損害而施用毒藥之刑事罪行。

濱崎真緒。（IG@maohamasaki_official）

疑遭人暗中落藥。（IG@maohamasaki_official）

誤飲加料甜味調酒全身痙攣

逐步康復的濱崎真緒隨後在社交媒體發表長文，驚魂未定地還原恐怖瀕死體驗。據經理人透露，濱崎真緒在尖沙咀私竇打碟期間，以為陌生人遞上的一杯帶甜味雞尾酒只是普通飲品，經理人試味後她便整杯喝下，豈料完場後隨即癱軟倒地，更出現全身抽筋、翻白眼的駭人症狀，經理人急送她入急症室，體內驗出俗稱「Happy水」（主要含GHB/GBL成分）、可卡因、搖頭丸（MDMA）及一粒眠（硝西泮）等共4種違禁毒品成分。濱崎真緒憶述飲下毒飲品後約40分鐘便藥力發作：「雙腳、雙手，以至全身都完全無法動彈。從那一刻開始，我就失去了記憶。當我恢復意識時，已經身處救護車內。」她心有餘悸坦言甦醒後極度痛苦，連自己因何受罪都不知道，只能在病床上歇斯底里狂呼「好辛苦」，更痛定思痛表示人生首度見識毒品之恐怖，承諾康復後將以自身慘痛教訓宣傳禁毒。

經理人急送濱崎真緒入急症室。（FB@浜崎真緒）

濱崎真緒病床照。（X@maohamasaki_official）

濱崎真緒日文發文全文。（X@maohamasaki_official）

中毒抽搐vs斷片酒暴哭

事件曝光後，大批網民在討論其「斷片」與「失控」症狀時，不約而同翻出無綫節目《東張西望》主持吳幸美於2016年親身實測「斷片酒」的震撼片段。當年吳幸美在鏡頭前僅試飲約200毫升味道極甜、酒精濃度達12%的果汁酒，短短15分鐘內心跳飆升至135次，隨後情緒急劇崩潰，先是無故雙手掩面傻笑，緊接著突然號啕大哭，最終體力不支直接趴在桌上徹底昏睡「斷片」。

試飲約200毫升果汁酒。（threads影片截圖）

吳幸美表示味道似汽水。（threads影片截圖）

開始有一些頭暈。（threads影片截圖）

吳幸美喝完五分鐘後開始傻笑。（threads影片截圖）

然後又開始哭。（threads影片截圖）

有網民將兩件事對比後直言，濱崎真緒今次的身體反應顯然比吳幸美飲「斷片酒」嚴重得多，認為這絕對不是單純酒醉，而是刑事犯罪。網民紛紛留言：「吳幸美飲斷片酒都只係情緒失控，但Mao今次係抽筋之後仲郁唔到，似係迷姦水，好恐怖」、「幸美嗰次好似只係話杯嘢有高濃度酒精，濱崎真緒嗰杯有4種藥物，嚴重啲其實可以係謀殺」，對幕後黑手的暴行予以強烈譴責。