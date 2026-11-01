濱崎真緒疑遭落毒丨DJ樂宜爆經理人防線森嚴：嚴禁掂不明酒水

前日本知名AV女優濱崎真緒（Mao），在萬聖節登台演出期間驚傳嚴重意外。她在尖沙咀一處私人派對場所表演期間，懷疑飲下被人「加料」的飲品，隨後出現嚴重中毒反應，被緊急送往深切治療部（ICU）搶救。被送抵醫院急救後，院方在其體內化驗出包括俗稱「Happy水」、搖頭丸（MDMA）在內的4種毒品成份，消息曝光後引發外界高度關注。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

DJ樂宜爆經理人對外審查極嚴

同樣經常穿梭夜場演出的本地DJ樂宜，得悉同行遭此不幸後亦感極為錯愕。她受訪時表示，濱崎真緒的現任經理人正是自己的前經理人，故十分了解該團隊的作風，更強調演出場所的酒水防線必須滴水不漏。

DJ樂宜爆曾與濱崎真緒用同一經理人。（IG@lok_lokyii）

樂宜指出，以往在該經理人帶領下從未遭遇類似危險，皆因經理人對外來飲品審查極嚴，平日嚴禁藝人碰觸任何來源不明的酒水。她更透露，以前即使在夜場玩遊戲落敗面臨罰酒，亦一律由經理人代為擋下，除非自己極想喝才會例外，對於濱崎真緒今次不幸中伏深感意外。

DJ樂宜透露經理人對外來飲品審查極嚴。（IG@lok_lokyii）

濱崎真緒成功轉戰電視界

現年33歲的濱崎真緒告別成人影視界後選擇移居香港，近年全力以「DJ Mao」的名義在亞洲夜場及大型音樂節開拓事業。除打碟本業外，她近期更跨足電視界，參與HOY TV原創劇集《你的保安 李寶安》的演出，在本地累積了不少人氣，今次飛來橫禍令大批粉絲憂心忡忡。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）