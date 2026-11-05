折月亮劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員介紹｜林一盧昱曉重逢

《折月亮》陸劇，改編自同名小説。有竹已作為編劇，張博昱為執導，由林一、盧昱曉領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《折月亮》電視劇海報（折月亮官微@Weibo）

《折月亮》電視劇情大綱

被奉為「白月光」的天才少年傅識則（林一飾），曾是重度社恐少女雲厘（盧昱曉飾）高中歲月中最遙遠的憧憬。為向父親證明自己具備獨立生活的能力，雲厘決心遠赴南蕪攻讀研究生。開學前夕，她以影片UP主的身份受邀前往當地一家VR體驗館參與活動，竟意外與傅識則重聚。重遇心中的少年後，向來怯於社交的雲厘決，在身邊一眾親友助攻之下，施展各式攻勢主動靠近傅識則。

她如小太陽般燦爛真摯的溫暖，悄然融化了傅識則內心的冰霜，最終得償所願與男神相戀。然而，甜蜜的熱戀期過後，現實考驗隨之而來。兩人在思維認知及應對問題的方式上存在難以忽視的分歧，摩擦漸深，終在一連串陰差陽錯下引爆衝突，落得黯然分手收場。雲厘心碎遠走異國求學，傅識則深埋心底多年、不為人知的傷痛往事亦隨之浮出水面。

面對失去摯愛的打擊，傅識則選擇重新振作。他將痛楚化為動力，率領科研團隊突破困境、再登學術高峰，只為以更成熟的面貌再次走向對方。待雲厘學成歸國，換作傅識則展開各樣深情挽回的「追妻」舉動。兩人歷經歲月沉澱，徹底消解了當初的心結與芥蒂，攜手再續未了前緣。

《折月亮》播出更新時間｜最新追劇日曆

《折月亮》電視劇幾時播?《折月亮》於11月5日播放，一共有27集，由愛奇藝播放。愛奇藝11月5日，會員18:00更新4集，11月6日起，會員每日更新2集，江蘇衛視幸福劇場11月5日起，每週六至週四每晚19:30播出。

《折月亮》播出更新時間｜最新追劇日曆

《折月亮》演員

林一 飾 傅識則

傅識與雲厘因傅識則好友去世的陰影引爆矛盾，兩人分手，雲厘出國。為了能夠再度追回雲厘，傅識則重新振作，帶領團隊重攀科研巔峰，並在雲厘回國後使盡「綠茶」手段追妻，兩人最終消除芥蒂，再續前緣。

林一 飾 傅識則（折月亮官微@Weibo）

盧昱曉 飾 雲厘

少女雲厘重遇高中時期被她當作白月光貼在床頭的天才少年傅識則，一改社恐本性，在一干人等的助攻下，花式主動追求傅識則。終於她小太陽一般的光芒深深照進傅識則的心裏，成功抱得男神歸。