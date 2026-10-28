燦爛如野劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《燦爛如野》陸劇。有劉雨鑫作為編劇，丁英洲為執導，由范詩然、秦曉軒領銜主演的一套以愛情家庭為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《燦爛如野》陸劇（網劇燦爛如野@Weibo）

《燦爛如野》電視劇情大綱

現代女孩江野（范詩然 飾）與母親江愛華（黃小蕾 飾）關係一向緊張。一場車禍，竟令她意外穿越回到1990年，並在機緣之下邂逅當時正值青年精英的陳致遠（秦曉軒 飾），陰差陽錯成為他的臨時女友；同時，她亦尋到尚且年幼、處境艱難的童年母親江小花。為保護童年飽受磋磨的母親，江野隱藏真實來歷，偽裝成「香港表姑媽」留在江小花身邊，並在陳致遠幫助下直面周遭難題，擺脫惡親戚的糾纏。

二人其後定下契約，組建臨時家庭，乘着時代風口攜手打拼，一同守護江小花的成長。江野在給自己的母親「當媽」、守護至親的路上，與陳致遠並肩前行，跨越時空建立連接。這場跨越時光的相遇，慢慢消解母女積怨，解開兩代人的心結；親情與愛意在煙火人間中緩緩綻放，江野亦在歲月裏收穫成長、命中注定的愛情，以及更好的自己。

《燦爛如野》播出更新時間｜最新追劇日曆

《燦爛如野》電視劇幾時播?《燦爛如野》於10月28日播放，一共有24集，由芒果TV播放。

《燦爛如野》播出更新時間｜最新追劇日曆

《燦爛如野》演員

范詩然 飾 江野

范詩然 飾 江野（網劇燦爛如野@Weibo）

秦曉軒 飾 陳致遠

秦曉軒 飾 陳致遠（網劇燦爛如野@Weibo）

黃小蕾 飾 江愛華