黃澤林傳5萬租西貢豪宅同居Mandy　密友更起底譚旻萱拜金上位情史

現年22歲的香港「網球一哥」黃澤林（Coleman），早前被爆出與歌神陳奕迅（Eason）的掌上明珠陳康堤（Constance）分手結束短短半年的戀情後，隨即火速爆出新戀情。今日（3日）《東周刊》爆出黃澤林日前陪同母親現身金鐘太古廣場各大名店掃貨，身為孝順仔的他雖主動幫母親提著大袋戰利品，卻全程心神恍惚、化身「低頭族」狂撳手機，疑似急於向新女友譚旻萱（Mandy）實時匯報行蹤。雜誌更指黃澤林早已每月豪擲5萬港元全包租金，安排Mandy進駐西貢2,000呎獨立別墅共築愛巢。兩人早前更在澳門「NBA中國賽」散場時被斷正鬼祟同車，在後座親暱摸面傳情，令這段糾纏不清的多角戀情全面浮出水面。

黃澤林金鐘陪母購物心不在焉。（夏家朗攝）

傳黃澤林豪擲5萬月租西貢別墅築愛巢，同居Mandy。（IG@tmh_xd）

金鐘陪母血拼心不在焉 豪包西貢2千呎別墅共築愛巢

根據雜誌報道，黃澤林當日與母親現身金鐘高級商場穿梭多間名店「血拼」。只見平日在球場上霸氣十足的黃澤林，在場內顯得漫不經心，儘管雙手提著沉甸甸的購物袋，但視線幾乎從未離開過手機螢幕，手指更在鍵盤上急速飛舞，全程神情緊張地密密傳短訊，儼如熱戀中的小男生急於向女友交差。

隨後有知情人士爆料，黃澤林對現年25歲的「千禧女神」譚旻萱（Mandy）可謂極其闊綽。為了金屋藏嬌，他早已不惜自掏腰包，每月全數承擔高達5萬港元的昂貴租金，租下西貢一幢面積達2,000呎的獨立洋房作為兩人的同居愛巢。上月於澳門舉行的「NBA中國賽2026」散場之際，兩人亦被目擊刻意壓低帽子，鬼祟登上同一架保姆七人車離開，在昏暗的車廂後座被拍到情不自禁地深情對望兼溫柔摸面，行徑極其親暱，毫不避嫌。

黃澤林傳暗撻Mandy澳門車廂摸面。（IG@tmh_xd）

陳奕迅愛女慘遭背叛深陷情傷

隨著「澤萱戀」正式曝光，亦令外界更加質疑黃澤林有「無縫接軌」之嫌。黃澤林已於JFFT直播親口澄清「9月陳康堤提出分手，10月才認識Mandy，並無第三者」。據悉，陳康堤與黃澤林的戀情當初全由父親陳奕迅（Eason）一手促成。身為網球狂熱愛好的Eason，向來對黃澤林在球壇的拼勁與成就大加讚賞，更深信其為人敦厚正直，才放心穿針引線將寶貝女兒介紹給對方認識。

雜誌透漏有知情人表示，黃澤林早於今年8月便與Mandy暗通款曲、秘密撻著。期間每逢休賽返港，黃澤林經常無故「玩失蹤」，更屢次用各種荒謬藉口推搪陳康堤的約會邀請，令心思細膩的康堤迅速察覺男友有異。兩人公開拍拖僅半年便閃電告終，陳康堤受訪承認分手時情緒極度低落，幸得父母全天候陪伴開解。而最令陳家憤怒的是，黃澤林在社交平台開直播親口宣稱「回復單身」的翌日，便隨即被傳媒拍到在廣州南沙網球場與Mandy公然並肩同遊。愛女無辜蒙受情傷，令當初熱心做媒的陳奕迅既痛心又自責，私下更向密友表態與黃澤林割席，誓言「從此不再往來」。

陳奕迅熱心做媒反害女兒慘遭背叛（香港01 攝）

密友起底Mandy譚旻萱「綠茶」上位史

「澤萱戀」曝光後，Mandy亦深陷劈腿疑雲。今年3月她才被拍到與排球教練區顯揚赴外地滑雪，然而新戀情浮面後，區顯揚隨即在社交平台連發三帖，更刻意上載一張染成綠色的手掌照片，被網民解讀為憤怒控訴自己「被戴綠帽」。

與此同時，Mandy身邊的密友亦向《東周刊》大爆其私下真面目。知情人士聲稱她表面看似直率大剌剌，實質為人極度好勝且拜金，在圈內更有「綠茶」的負面外號。友人向雜誌透露，Mandy近年刻意滿口英語營造「ABC」高端人設，且每次戀愛都展現出極強的進攻性，當年一與新晉導演舊愛Christopher拍拖，便火速進駐對方位於大坑的寓所同居，如今遇上身價不菲的新一代體育明星黃澤林，隨即重施故技搬入西貢豪宅。