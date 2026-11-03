《你的保安李寶安》收視暴跌！鄧兆尊直斥劇本鬆散、月薪制埋硬傷

HOY TV全新處境喜劇《你的保安李寶安》開播以來掀起全城熱話，首集收視一度衝上至9.4點，惟後勁疲弱，收視急跌至4.9點，跌幅接近一半。不少網民更洗版狠批劇集節奏拖沓、食字諧音梗過於密集尷尬。面對排山倒海的負評，導演何爵天早前在節目中公開向全港觀眾鞠躬致歉，謙稱自己只是「拍sitcom的新手」，承諾會認真檢討改進。

導演何爵天在節目中起立向觀眾鞠躬致歉，承認：「這的確是個學生作品。」（YouTube@HOY媒體網絡）

曾拍過多部經典處境劇的鄧兆尊，日前現身YouTube網上節目《3寶channel》大談業界現況，更毫不留情地點評《你的保安李寶安》犯下的幾個致命傷，包括用人失策、場景單一、設定離地等。

鄧兆尊現身YouTube網上節目《3寶channel》點評《你的保安李寶安》。（YouTube@3寶channel）

鄧兆尊批對手接不住戲

鄧兆尊直言電視圈有新競爭是好事，但是他認為《你的保安李寶安》在用人上出現很大問題。他大讚男主角李尚正（阿正）是不可多得的「橋王」，如今卻有大材小用之感，皆因同劇演員根本接不住阿正的節奏：「佢要帶住一班好新嘅人……我唔係話啲對手唔好，各人都有自己優點，但係睇完之後覺得佢哋未好表達到自己個角色，未夠準繩呀！好多都係為講對白而講對白，嘥咗囉！」

李尚正主演的《你的保安李寶安》已正式開播（劇集截圖）

場景離地不懂就地取材

除了演員火花不足，鄧兆尊亦批評劇本架構鬆散：「我覺得劇本鬆散咗啲囉，如果我演保安，我都落去保安室了解吓，到底佢哋有咩傾緊……或者做緊咩，問吓趣事，收集啲故事嚟寫，好過而家整句對聯，大家都用唔同嘅對聯，成場戲就悶晒啦嘛！」他亦認為編審資料搜查做得一般，對劇集場景貧乏感到不解，認為製作團隊不懂善用資源。鄧兆尊透露無綫通常一星期趕拍五集，週末集中出外景，平日則留守電視城拍廠景，每日穿梭兩至三個固定廠景拍攝，流程緊湊高效。

監製翁子光透露保安室是用實景改建而成的。（YouTube@HOY媒體網絡）

主角月薪制埋下致命硬傷

節目中，主持曾志豪指出，劇組未播先將前四集上架YouTube，每集僅得20分鐘，根本不夠時間讓觀眾摸熟人物背景，加上演員檔期緊迫，全劇暫定只能拍50集，編劇完全沒有空間慢慢鋪排起承轉合。對此，鄧兆尊隨即點出關鍵問題：「阿正同妹頭係攞緊月薪。」曾志豪亦補充，在固定月薪制之下，兩位核心主角拍得再多亦不會有額外報酬，電視台自然會分派他們兼顧其他通告工作，導致拍攝檔期更加支離破碎。